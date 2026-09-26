Trump'ın İran'la ateşkes kararı ortaya çıktı

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi İran'ın önerisini kabul etmedi. Haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma ve nükleer görüşmelere dönme karşılığında Amerikan deniz ablukasının kaldırılmasını, varlıklarının çözülmesini ve petrol ihracatına yönelik yaptırımların hafifletilmesini önerdiği belirtildi. Washington ile Tahran arasındaki temaslar aracılar üzerinden sürüyor.

TRUMP'TAN İRAN'IN ATEŞKES ÖNERİSİNE RET

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yedi günlük ateşkes önerisini reddetti. Trump, yardımcılarına kasım ayındaki ara seçimlerin ardından ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmasını beklediğini söyledi. Haberde, Trump'ın İran'ın taleplerini kabul edeceğinden şüphe duyduğu belirtildi.

İRAN'IN ÖNERİSİ: HÜRMÜZ BOĞAZI, NÜKLEER GÖRÜŞMELER VE ABLUKA

Habere göre İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve nükleer görüşmelere dönmeyi önerdi. Karşılığında Amerikan deniz ablukasının kaldırılmasını, varlıklarının çözülmesini ve petrol ihracatına yönelik yaptırımların hafifletilmesini talep etti. Washington ile Tahran arasındaki temaslar aracılar üzerinden devam ediyor. Ancak haberde, Trump'ın İran'ın taleplerini kabul edeceğine dair şüphe duyduğu ifade edildi.