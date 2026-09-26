Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Trump'ın İran'la ateşkes kararı ortaya çıktı

Trump'ın İran'la ateşkes kararı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yedi günlük ateşkes önerisini reddetti ve kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasını beklediğini yardımcılarına söyledi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Trump'ın İran'la ateşkes kararı ortaya çıktı

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi İran'ın önerisini kabul etmedi. Haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma ve nükleer görüşmelere dönme karşılığında Amerikan deniz ablukasının kaldırılmasını, varlıklarının çözülmesini ve petrol ihracatına yönelik yaptırımların hafifletilmesini önerdiği belirtildi. Washington ile Tahran arasındaki temaslar aracılar üzerinden sürüyor.

TRUMP'TAN İRAN'IN ATEŞKES ÖNERİSİNE RET

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yedi günlük ateşkes önerisini reddetti. Trump, yardımcılarına kasım ayındaki ara seçimlerin ardından ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmasını beklediğini söyledi. Haberde, Trump'ın İran'ın taleplerini kabul edeceğinden şüphe duyduğu belirtildi.

İran'dan ABD'ye mutabakat çağrısı Irak'a tepkiİran'dan ABD'ye mutabakat çağrısı Irak'a tepki

İRAN'IN ÖNERİSİ: HÜRMÜZ BOĞAZI, NÜKLEER GÖRÜŞMELER VE ABLUKA

Habere göre İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve nükleer görüşmelere dönmeyi önerdi. Karşılığında Amerikan deniz ablukasının kaldırılmasını, varlıklarının çözülmesini ve petrol ihracatına yönelik yaptırımların hafifletilmesini talep etti. Washington ile Tahran arasındaki temaslar aracılar üzerinden devam ediyor. Ancak haberde, Trump'ın İran'ın taleplerini kabul edeceğine dair şüphe duyduğu ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
ABD İran Donald Trump
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro