İran'dan ABD'ye mutabakat çağrısı Irak'a tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile varılan ancak uygulanmayan mutabakat zaptı hakkında açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na bağlılığını yineledi. Başka bir gelişmede ise İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ABD temaslarına ve Irak'ın İran'a yönelik uyguladığı uçuş kısıtlamalarına atıf yaptı.

PEZEŞKİYAN: İSLAMABAD MUTABAKATI'NA DÖNÜLMELİ

Pezeşkiyan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran, İslamabad Mutabakatı'na dönmenin, üzerinde mutabakata varılan taahhütlere sadık kalmanın önemini vurgulamakta ve ciddi müzakerelerin ilerlemesi için gerekli şartların sağlanmasının gerekliliğini belirtmektedir."

VELAYETİ'DEN ZEYDİ'YE: MEŞRUİYET WASHINGTON'DAN GELMEZ

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ABD temasları ve Irak'ın İran'a yönelik uyguladığı uçuş kısıtlamalarına atıf yaparak, "Zeydi Bey, meşruiyet Washington'dan gelmez, Necef toprağı ve şehitlerin kanından gelir." dedi.