Görevden alınan Gürsel Tekin'e bir şok da Kılıçdaroğlu'ndan

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne yönelik açılan dava kapsamında İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in mahkeme kararıyla görevden alınmasıyla birlikte mutlak butlan CHP’sinde İstanbul İl Başkanlığı tartışmaları ayyuka çıktı.

Tekin’den boşalan koltuğa kimin oturacağı merak konusu olurken mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı seçimi için değerlendirmede bulundu.

"MAHKEME KARARI OLDUĞU İÇİN TUTUYORDUK ONU"

Bolu kampında konuşan Kılıçdaroğlu, Tekin’i yeniden atamayacaklarının sinyalini verdi.

"O konuda karar Merkez Yönetim Kurulunda çıktı. Yeni çıkmadı ama. Önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı." diyen Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu." şeklinde konuştu.

CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aylar önce aldığı kararla İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için eski Kâğıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel üzerinde uzlaşılmıştı. Kılıçdaroğlu’nun geçmişte alınan bu kararı yeniden gündeme getirmesi, kulislerde Yüksel’in il başkanlığına getirileceği yönünde güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.