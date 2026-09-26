Son Dakika | Fon skandalına adı karışan AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlığına tedbir talebi

Fon soruşturmasına adı karışan AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya "Affımı istedim" diyerek istifa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, eş ve çocukları dahil mal varlıklarına kısıtlama getirilmesini talep etti.

Satış, devir ve para transferlerinin savcılık onayına bağlanması ile menkul kıymetlerin dondurulması istendi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İSTİFA ETTİ: MAL VARLIĞI İÇİN KISITLAMA TALEBİ GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da adı fon soruşturmasıyla ilgili iddialarda geçti. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın borsa ve fon işlemleri üzerinden astronomik kazanç sağladıkları da ileri sürüldü ve kamuoyunu uzun süre meşgul etti.

İddiaların ardından bazı AKP mensupları Kaya'nın istifasını istedi. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddiaların doğru olması halinde Kaya’nın istifa etmesi, doğru olmaması halinde ise iddiaları yalanlayıp dava açması gerektiğini söylemişti.

"AFFIMI İSTEDİM"

Kaya, hakkında gündeme gelen iddiaların ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden Sosyal medya hesabı X üzerinden "Affımı istedim" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya’nın, eş ve çocukları dahil mal varlıklarına kısıtlama getirilmesini talep etti.

Başsavcılığın talebi kapsamında satış, devir ve para transferlerinin savcılık onayına bağlanması istendi. Ayrıca menkul kıymetlerin dondurulması, Kaya ve eşine ait tapu, gemi ve uçak kayıtlarının tespit edilmesi de talep edildi.