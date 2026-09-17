Mahkeme kararıyla görevden alınan Gürsel Tekin'den ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevine son verildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı üzerine görevi sonlandırılan Tekin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya'nın sosyal medya üzerinden yayımladığı destek mesajını alıntılayan Tekin, Kızılkaya'ya teşekkür ederek "Bizim için görevler gelip geçicidir" dedi.

"GÖREVLER GELİP GEÇİCİDİR"

Kayyumluğu sona eren Gürsel Tekin, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Başkanım, bu zor ve tarihi süreçte gösterdiğiniz dayanışma ve güven için yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için görevler gelip geçicidir; Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan sorumluluğumuz ve mücadelemiz kalıcıdır. Partimizin birliğini, hukukunu ve geleceğini korumak için üzerimize düşen her sorumluluğu, dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğiz. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Var olun."