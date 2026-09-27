Halk TV Türkiye Son Dakika | Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika | Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Son dakika haberi... Gaziantep'te seyir halindeki yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.