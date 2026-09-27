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Halk TV Türkiye Son Dakika | Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika | Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Gaziantep'te seyir halindeki yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Nurdağı - Gaziantep istikametinde seyreden yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Son Dakika | Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

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7 KİŞİ ÖLDÜ 13 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin kaza yerinde incelemeleri sürerken 13 yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı. (DHA,AA)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi.

7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada şunlara yer aldı:

"Bugün saat 18.20 sıralarında ilimiz Şehitkamil ilçesi D400-22 Devlet Kara Yolu Nurdağı - Gaziantep istikametinde bir otobüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır olmak üzere 13 vatandaşımız yaralanmıştır.

Olay yerine güvenlik ve sağlık ekiplerimiz ivedilikle ulaşmış; yaralı vatandaşlarımız şehir merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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