Son Dakika | Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Gaziantep'te seyir halindeki yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Nurdağı - Gaziantep istikametinde seyreden yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
7 KİŞİ ÖLDÜ 13 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin kaza yerinde incelemeleri sürerken 13 yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı. (DHA,AA)
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kazaya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi.
7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada şunlara yer aldı:
"Bugün saat 18.20 sıralarında ilimiz Şehitkamil ilçesi D400-22 Devlet Kara Yolu Nurdağı - Gaziantep istikametinde bir otobüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır olmak üzere 13 vatandaşımız yaralanmıştır.
Olay yerine güvenlik ve sağlık ekiplerimiz ivedilikle ulaşmış; yaralı vatandaşlarımız şehir merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."