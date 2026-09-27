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Bingöl'de korkunç kaza: 6 kişi yaralı

Bingöl Erzurum yolunda ticari araç ile otomobilin karşılıklı yönlerden gelip birbirine çarpması sonucu büyük bir kaza yaşandı. 6 kişinin yaralandığı kazada araçlar da kullanılmaz hale geldi.

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Bingöl'de korkunç kaza: 6 kişi yaralı

Bingöl-Erzurum kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde meydana geldi.

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Sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Araçlar kullanılmaz hale geldi.

Bingöl'de korkunç kaza: 6 kişi yaralı - Resim : 2

YARARLILAR BİNGÖL DEVLET HASTANESİNDE

Kazayı görenler 112 Acil'e durumu bu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine hastanede devam edilecek. Yaralıların kimlik bilgileri henüz paylaşılmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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