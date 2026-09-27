Son Dakika | Kozinoğlu dosyasında serbest kalan eski Adli Tıp personeli evinde ölü bulundu
Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Adli Tıp Kurumu personeli Turgay Tamer, evinde ölü bulundu.
Eski MİT mensubu Kâşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Adli Tıp Kurumu personeli Turgay Tamer, evinde ölü bulundu.
10 Eylül’de soruşturma kapsamında gözaltına alınan Turgay Tamer, 14 Eylül’de serbest bırakılmıştı.
KOZİNOĞLU DOSYASINDA GÖZALTINA ALINAN ESKİ ATK PERSONELİ ÖLÜ BULUNDU
Nefes’te yer alan habere göre, birkaç günlüğüne yurt dışına çıkan Tamer’in eşi, cumartesi akşam saatlerinde eve döndüğünde eski Adli Tıp Kurumu personelini salonda hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede Tamer’in hayatını kaybettiği belirlendi.
EVDE ŞÜPHELİ DURUMA RASTLANMADI
Evdeki ilk incelemelerde şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi. Tamer’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Tamer’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.