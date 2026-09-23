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Halk TV Türkiye Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek de ifade verdi

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek de ifade verdi

Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de ifade verdi.

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Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek de ifade verdi
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon kumpası ve Odatv davaları kapsamında tutuklu bulunduğu sırada cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

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KOZİNOĞLU'NUN NOTLARI SORULDU

Perinçek’e, Kozinoğlu’nun ölümünden önce cezaevinde tuttuğu ve kayıp olduğu değerlendirilen notlar soruldu.

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek de ifade verdi - Resim : 2
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

"KOZİNOĞLU'NU GLADYO ÖLDÜRDÜ" DEMİŞTİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçmişte katıldığı bir televizyon programında "Kaşif Kozinoğlu'nu kim öldürdü?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

Kozinoğlu'nun kahraman bir asker olduğunu vurgulayan Perinçek, "Gladyo öldürdü." demişti.

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek de ifade verdi - Resim : 3

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ESKİ MİT MENSUBUNUN NOTLARI AYDINLIK GAZETESİNDE YAYIMLANMIŞTI

Ergenekon kumpası sürecinde Kozinoğlu gibi tutuklu bulunan isimler arasında yer alan Perinçek'e yakınlığıyla bilinen Aydınlık gazetesinde, eski MİT mensubunun cezaevinde tuttuğu notlar "Kaşif Kozinoğlu'nun Mezara Götürmediği Sırlar" başlığıyla yayımlanmıştı.

Yayımlanan notlarda Kozinoğlu'nun "Beni öldürecekler" ifadesi dikkat çekmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Doğu Perinçek Kaşif Kozinoğlu Soruşturma
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