Son dakika | Kozinoğlu dosyasında eski emniyet müdürü Bayram Özbek hakkında tutuklama kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilişkili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in, Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı bildirildi.

Özbek hakkında yöneltilen suçlamaların, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme olduğu belirtildi.

KARARI SİLİVRİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ VERDİ

Başsavcılığın açıklamasında, Özbek'in tutuklanmasına Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin karar verdiği kaydedildi. Soruşturmanın, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak sürdürüldüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE BYLOCK NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

Eski emniyet müdürü Bayram Özbek, daha önce FETÖ'nün Samanyolu TV'de yayımlanan “Tek Türkiye” dizisinde geçen “Karanlık Kurul” adlı yapının diyaloglarını yazan isim olarak da gündeme gelmişti.

Özbek ayrıca daha önce FETÖ/PDY'nin “Tahşiyecilere kumpas kurduğu” iddiasıyla 33 sanığın yargılandığı davada da gündeme gelmişti.

Söz konusu davada tutuksuz sanıklar arasında yer alan Özbek hakkında, “ByLock” kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmişti.

2017 yılında İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalanan Bayram Özbek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.