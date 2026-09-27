Tüm yurtta şakır şakır yağmur yağacak! Meteoroloji saatini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı tahmin haritaları, Türkiye’nin neredeyse her yerinde yağışlı bir gün yaşanacağını gösteriyor. Sabah saatlerinde başlayan yağışların öğle saatlerinden itibaren yaygınlaşması, akşam saatlerinde de birçok bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Saatlik tahmin haritalarına göre özellikle 12.00-18.00 saatleri arasında yağış alanının genişleyeceği görülüyor. 18.00-24.00 saatlerinde sağanak yağışların yurdun önemli bölümünde devam etmesi beklenirken, gece yarısından sonra yağışların kademeli olarak etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji, yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceğini bildirirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ 14 KENTİ SARI KODLA UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 14 kent için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Sarı kod verilen kentler şöyle:

Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Isparta, İzmir, Manisa ve Uşak.

Bu kentlerde beklenen yağış ve diğer meteorolojik olaylar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da da yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğusunda da kuvvetli sağanak öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK, RÜZGAR KUVVETLENECEK

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günün raporuna göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.