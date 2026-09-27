Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'nın borcunu açıkladı: Ne zaman ödeyeceği belli oldu

Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul gerçekleşti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Başkan Aziz Yıldırım üyelere seslendi.

Kürsüde uzun bir konuşma yapan Aziz Yıldırım kulübün mali durumuna dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın Acun Ilıcalı hakkındaki çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

"10 MİLYON BORÇ KALMIŞ"

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in daha önceki yayınlardan 10 milyon borcu olduğunu dile getirdi.

Yıldırım konuşmasında "Bir de şu Acun Ilıcalı'yı söyleyeyim de içim rahatlasın. Bu şey yapmış, naklen yayın yapmış bizim yönetimlerle herhalde. Sizlerle de yaptı mı? Acun Ilıcalı. Exxen. Yapmış olabilir ya, problem değil. Ha yapmış, parayı ödememiş, o zaman parayı niye almadınız? Parayı niye almadınız? 10 milyon, 22 iki milyon, 32 milyon neyse şimdi 10 milyon borç kalmış. Epey uzun zamandır ödemiyor. 15.04.2026 tarihinde ödeyecekmiş. Yine ödememiş. Yarın ödeyeceğini söylemiş. Onun için öderlerse teşekkür ederiz" diye konuştu.

LOCA MESELESİNDEN ARALARI GERGİN

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı bir süredir loca anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşıyor. Yönetim, Ilıcalı'nın stattaki locasını alarak başkanlığa devretti. Konuyu mahkemeye taşıyan Ilıcalı haklı bulunurken sarı-lacivertliler karara itiraz etti.