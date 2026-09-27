Deniz Göktaş yarın ilk kez mahkemeye çıkacak: 2 özel jeti olan komşusunu da duyurdu

'Ölü Deniz' gösterisinin ardından tutuklanan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen komedyen Deniz Göktaş, 87 gündür bulunduğu Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden yarın ilk kez hâkim karşısına çıkmaya hazırlanırken, tecrit koşullarını çarpıcı bir detayla paylaştı. Fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen gibi isimlerin aynı cezaevine sevk edilmesine atıfta bulunan Göktaş, yarınki duruşması öncesinde yayımladığı mesajda, "Mahallemize 2 özel jeti olan komşu taşındı, sınıf atlama heyecanı var; herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor" dedi.

87 GÜNDÜR TUTUKLU: 12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin ardından yurt dışı tatilinden döndükten sonra havalimanında gözaltına alınan ve 3 Temmuz'da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, 87 gündür cezaevinde bulunuyor.

Kamuoyunda "kuyu tipi" olarak bilinen Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan ve 3 farklı suçlamadan 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapsi istenen Göktaş, 28 Eylül Pazartesi günü ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

"88 GÜN SONRA İLK KEZ ARABA KORNASI DUYACAĞIM"

Duruşması öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden cezaevinden yeni bir paylaşım yapan Deniz Göktaş, 28 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşmasını hatırlattı. Tecrit ortamına dikkat çeken Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan selamlar, yarın, 28 Eylül Pazartesi, Çağlayan Adliyesi’nde saat 10:00’da duruşmam var.

88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?

İyiyim. Güneş olmadan da yaşanıyormuş, güneş abartılmış bir balonmuş."

FON SORUŞTURMASI SEVKLERİNE GÖNDERME: 2 ÖZEL JETİ OLAN KOMŞU

Yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen gibi isimlerin Çorlu Karatepe Cezaevi'ne sevk edilmesinin ardından cezaevindeki değişime işaret eden Göktaş, paylaşımına şöyle devam etti:

"Biraz da cezaevinden havadisler: Sınıf atlama heyecanı var Karatepe’de mahallemize 2 özel jeti olan komşu taşındı. Herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor. Ben de buna uygun olarak bu tweette “zengin derdi” sayılacak bir konu seçtim: Cezaevi ve müzik.

Muhammed Yarız'ın jeti

Emre Tezmen'in jeti

Serdar Turhan'ın yatı

“Müziksiz yaşayamam” tipi bir insan hiç olmadım, hatta epey de yaşarım ama “müziksiz 88 gün yaşayamam” tipi bir insanmışım meğer. Rüyalarımdan birinde; tahliye olduğumu fark edince hemen Peyk açıyordum ama Peyk olmayan bir şey çalıyordu. Radyo ve Dream Türk var ama hep Peyk olmayan bir şey çalıyor.

Şimdi övmeye çekiniyorum; TRT 2’yi övdüm, son 1 aydır yok. Radyo 3 sağolsun, Gojira çaldı 1 saat. Böyle mucizevi anlar dışında pek seçenek yok. Bu yüzden bu yaşa kadar ergen inadıyla taşıdığım Türkçe pop alerjimi aşmam gerekti. Bu hafta savunmama hazırlanırken 24 saat boyunca Dream Türk açıktı. Sadece yan komşum Haluk Levent, Mamak Türküsü ya da Haziran’da Ölmek Zor çaldığında TV’yi kapatıp avluya çıkıyorum. Kuyu tipinin tek iyi yanı akustiği olabilir.

24 saat Dream Türk izlerseniz 4 kere Ezhel’i görebiliyorsunuz, özledik. Onun dışında Türkçe pop. Girl Band, Boy Band ve Karışık Band salgını var, herkes dikkatli olsun. Kalabalık ortamlara girmeyin, aniden bir koreografinin parçası olabilirsiniz.

Favorilerim:

Eypio & Sibel Can - Kıyamam

Mabel Matiz - Umrumdışı

Hücremde Mabel Matiz’in “Ben büyüttüm boy boy” dansını yaparken infaz koruma memuruna yakalandım. Bir kere de derbi günü MasterChef izlerken yakalanmıştım, iki etti."

"D BLOK DÖRT YAPRAKLI YONCA"

Paylaşımını cezaevindeki sabah rutinini anlattığı rap sözleriyle noktalayan Deniz Göktaş, mesajını şu dizelerle bitirdi:

"Savunma öncesi gündemden uzaklaşmak için seçtiğim bu yumuşak konuyu burada yazdığım bir rap ile bitireyim. Sabah 9’da ekmek dağıtımı oluyor. Haftada birkaç gün de ekmekle birlikte poğaça veriliyor ve kruvasan neşesi yaşanıyor. O günler önce koridorda servis tezgâhının tekerleğinden çıkan sesler yankılanıyor. Sonra dağıtımı yapan memur bozacı gibi bir nağmeyle bağırıyor: “Ekmek ve poğaçaaaa”

(Fuat Ergin tarzı bir flow’la)

Ekmek ve poğaça

Vaktimiz bolca

Cicibebe olmasa

Halimiz n’olcak

Menü ful carbo

Ne peynir ne yarım kadeh Doluca

Haluk, Cem, Özkan, ben

D Blok dört yapraklı yonca

Görüşmek üzere."