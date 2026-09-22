Diyanet bir imama Deniz Göktaş soruşturması açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı, komedyen Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki gösterip ailesine dayanışma mesajı gönderen imam Yusuf K. hakkında soruşturma başlattı.

Komedyen Deniz Göktaş’ın ve 1 Haziran 2026’da Harbiye’de gerçekleştirdiği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi, Youtube'a yüklendikten sonra bir hafta içinde milyonlarca kez izlendi. Genç komedyen bir anda ülke gündemine oturdu.

İMAMDAN DA DESTEK BULDU

Deniz Göktaş yaptığı şakalar nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandı. Gözaltında polislerin koluna girdiği ve ters kelepçeli haliyle arkadan bir video basına servis edildi.

Göktaş bu görüntülerin önce önden çekildiğini ancak kendisinin gülümsemesi nedeniyle yeniden çektiklerini ifade etti.

Deniz Göktaş’ın emniyette ellerinin arkadan kelepçeli görüntüsünün servis edilmesinin ardından, Yusuf K. isimli bir imam Göktaş’ın ailesine ulaşarak dayanışma mesajı gönderdi. Kılıç gönderdiği mesajda, "…Başka konuları kapatmak için dini kullanmak istiyorlar. Bu hukuksuz ortamı kaldırmamız lazım. Bir imam olarak yanındayım Deniz kardeşim..." demişti.

ANKARA’YA ÇAĞIRILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı imam hakkında soruşturma başlattı. BirGün’ün edindiği bilgilere göre imam Yusuf K., soruşturma kapsamında Diyanet'e çağrılarak ifadesi alındı.

CUMHURBAŞKANININ MİTİNGİNE CEMAATİNİ GÖTÜRMEMİŞTİ

Aynı imam 2023 yılındaki genel seçimler sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’de düzenlediği mitinge cami cemaatini götürmeyi reddetmişti. Bu teklifi reddettiğini daha sonra videolar çekmişti. Söz konusu videoların ardından iki ayrı soruşturma geçirerek İzmir'in merkeze uzak bir ilçesine sürüldü.