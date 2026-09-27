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Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor? MHP Genel Başkan Yardımcısı açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Sedat Peker'in yakında yurda döneceğinin sinyalini verdi.

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Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor? MHP Genel Başkan Yardımcısı açıkladı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, uzun süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu bilinen Sedat Peker'in dönüşüne ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Sedat Peker'in en kısa zamanda Türkiye'ye dönmesini temenni ettiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Benim yürekten en büyük dileğim, Sayın Reis Sedat Peker Ağabeyimizin vatanına kavuşması, hasretinin sona ermesi. İnşallah barışın, kardeşliğin ve huzurun güçlendiği bu günlerde Reisimizin de memleketine dönüş yolu açılır. Rabbim bu hasreti bitirsin."

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"ALLAH İZİN VERİRSE..."

Kullanıcının Sedat Peker ile ilgili paylaşımını alıntılayan Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Peker için "Ülküdaşımızdır" dediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır."

Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor? MHP Genel Başkan Yardımcısı açıkladı - Resim : 2
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in X paylaşımı (27 Eylül 2026)

Özdemir'in bu açıklamaları akıllara "Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor?" sorusunu getirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
MHP Devlet Bahçeli Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri
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