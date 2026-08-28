Sedat Peker’den Türkiye'ye dönüş sinyali mi? Paylaşımındaki o sözler gündem oldu

Hakkında kırmızı bülten bulunan ve Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği uzun süredir tartışılan suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Peker, paylaşımında "Yüzüme kapanan tüm kapılara, binayı satın almak için geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Son dönemde özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği yardımlarla adından söz ettiren Peker, sosyal medya hesabını aktif biçimde kullanmayı sürdürüyor.

İşte Sedat Peker'in o mesajı:

Türkiye'den kaçmasının ardından farklı ülkelerde bulunan ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Peker, burada yayımladığı video ve mesajlarla uzun süre Türkiye gündeminin önemli başlıkları arasında yer almıştı.

Peker, söz konusu yayınlarında siyaset, iş dünyası, adliye ve emniyet teşkilatına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atmıştı. Ancak Peker'in iddialarıyla ilgili ne adli ne de idari soruşturma açılmamıştı.