CHP için 'suç örgütü' deyip Sedat Peker ile fotoğrafı çıkmıştı: Kılıçdaroğlu o avukatı Ankara'ya atadı

CHP'de 26 il başkanının görevden alınmasının ardından oluşturulan yeni il yönetimlerine yönelik atamalar sürüyor. Bu kapsamda, 38. Olağan Kurultay'ın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP Ankara İl Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Atama, Üregen'in daha önce CHP yönetimine yönelik açıklamaları nedeniyle tartışma yarattı.

CHP YÖNETİMİNE "SUÇ ÖRGÜTÜ" DEMİŞTİ

Üregen, kurultayın iptaline ilişkin davanın duruşmasında CHP yönetimi için "organize suç faaliyeti" ifadesini kullanmış, duruşma sırasında CHP lideri Özgür Özel hakkında da "gayrimeşru genel başkan" sözleriyle tepki çekmişti.

Daha sonra Üregen'in aynı zamanda Yerli ve Milli Parti MKYK üyesi olduğu da ortaya çıkmıştı.

SEDAT PEKER'LE FOTOĞRAFI YENİDEN GÜNDEMDE

Üregen'in organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında hüküm bulunan Sedat Peker ile birlikte çekilmiş fotoğrafı da daha önce tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu fotoğrafın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, CHP cephesinden Üregen'in bu kareyi internet ortamından kaldırmaya çalıştığı iddiaları da dile getirilmişti.

MURAT EMİR'DEN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üregen'e tepki gösterdi. Emir'in tepkisi de şu şekilde oldu:

Partimizin kurultayına yönelik açılan kumpas davasında, bugünkü celsede; Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı ve tertemiz partimizi hedef alan sözler sarf eden Avukat Onur Yusuf Üregen’in kim olduğuna dikkat çekmek istiyorum.

Bu şahıs, mahkemede utanmadan “suç örgütü” ifadesini kullandı. Ama gelin görün ki kendisinin geçmişinde gizlemeye çalıştığı karanlık görüntüler var. Fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum.

Belki siz bu fotoğrafı internette arasanız bulamayabilirsiniz. Çünkü Üregen, yoğun bir çabayla bu kareyi hem kendi internet sitesinden hem de sosyal medyadan sildirmeye uğraştı. Ama unuttuğu bir şey var: İnternette hiçbir şey kaybolmaz!

Ve işte karşınızda:

•Bir yanda Onur Yusuf Üregen, diğer yanda Sedat Peker!

•Bu kare, bir ofis açılışından. Yan yana, kol kola…

Şimdi soruyoruz:

Suç örgütü mü arıyordunuz? Suç örgütüyle aynı karede gülümseyen siz değil misiniz?

CHP’nin tertemiz kurultayına, delegelerine, Genel Başkanına suç örgütü iftirası atan siz değil misiniz?

Bizim kurultayımız lekesizdir, partimiz dimdik ayaktadır.

Asıl lekeli olanlar, geçmişlerinde suç örgütleriyle yan yana düşenlerdir!