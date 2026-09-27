Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye’deki S-400’lerle ilgili şartını açıkladı

BM 81. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’deki S-400 hava savunma sistemlerinin başka bir ülkeye transferiyle ilgili soruya yanıt verdi. "Her türlü teklifi değerlendireceğiz, imkanlar var" diyen Lavrov, bu hamle için Rusya’nın onayının şart olduğunu vurguladı.

Lavrov, sistemin devredileceği ülkenin sorumlu hareket etmesi, Rusya ile dostane ilişkilere sahip olması ve bu silahları başka yerlere (özellikle Ukrayna’ya) aktarmayacağına dair kesin güvence vermesi gerektiğini altını çizerek hatırlattı.

"AVRUPA İLE SAVAŞMA NİYETİMİZ YOK AMA ONLAR HAZIRLANIYOR"

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerine atıfta bulunan Lavrov, Rusya’nın Avrupa ile savaşmak gibi bir amacının olmadığını söyledi. Avrupa’nın 2030’a kadar savaşa hazır olma söylemlerini eleştiren Lavrov, yoğun silahlanmanın tehlikeli bir maceraya dönüşebileceği uyarısında bulundu ve "Bizim onlara saldırmak gibi bir niyetimiz yok. Ancak silah biriktiren birileri çıkıp 'Rusya'ya saldıracağız' diyerek macera arayabilir." dedi.

LAVROV, ABD İLİŞKİLERİ HAKKINDA DA AÇIKLAMA YAPTI

Rusya-Ukrayna müzakerelerini Moskova’nın bitirmediğini savunan Lavrov, İstanbul ve Abu Dabi’deki temasların karşı tarafça kesildiğini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Batı’nın tam kontrolünde olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle diyaloğun sürdüğünü belirtti. Ancak ABD’nin bir yandan dostane görüşmeler yaparken diğer yandan Rusya’yı küresel ekonomiden dışlamaya ve yaptırımlara devam ettiğini ekledi.

Lavrov, ABD’nin dünyayı tek başına yönetemeyeceğini ve çok kutuplu düzene alışması gerektiğini de vurguladı.

İRAN VE GAZZE AÇIKLAMASI

Washington’ın İran tarafından sunulan 7 günlük planı reddetmesini eleştiren Lavrov, İslamabad Mutabakatı’na geri dönülmesi gerektiğini bildirdi. BMGK’nin Gazze ile ilgili kabul ettiği 2803 sayılı kararda Rusya ve Çin’in neden çekimser kaldığına da değinen Lavrov, ABD’nin hazırladığı metinde BM’nin Filistin konusundaki tarihsel rolüne hiç değinilmediğini, bu yüzden karara destek vermediklerini aktardı.

SURİYE’DEKİ KÜRTLERİN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ: KÜRTÇE YASAK DEĞİL

Suriye’deki yeni anayasa süreci ve Kürtlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, feshedilen SDG’nin başı her sıkıştığında Rusya’dan yardım istediğini ancak ABD bölgeye dönünce ilgisini kaybettiğini söyledi.

Suriye’de Kürtçenin yasaklanması gibi bir durumun olmadığını belirten Rus Bakan, Suriye hükümetiyle yapılan anlaşmalara uyulması gerektiğine dikkat çekti. (AA)