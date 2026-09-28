'AKP'nin fon vurgununu vatandaşa ödetme planını' açıkladı: 53 TL'den 240 TL'ye çıkacak

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesi planına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, özelleştirme planının fon soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. İzmir-Çeşme Otoyolu'nu örnek gösteren Yavuzyılmaz, geçiş ücretinin özelleştirme sonrasında kademeli olarak artacağını savundu.

ÖZELLEŞTİRME PLANININ FON SORUŞTURMASIYLA BAĞLANTISI İDDİASI

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP'nin, fon vurgununun faturasını, vatandaşa ödetme planını ortaya çıkardık!" dedi. Yavuzyılmaz, "Kamunun yüksek karla işlettiği; 2 boğaz köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun 30 yıllığına özelleştirme planının altından; AKP'li siyasilerin ve bürokratların karıştığı fon vurgununun faturası çıktı." ifadelerini kullandı. Yavuzyılmaz, "Zira bu kişiler, manipülasyonla elde ettikleri astronomik kârı, büyük ölçüde yurtdışına kaçırmış durumdalar. Peki para çoktan yurt dışına çıktıysa, bu rezilliğin faturasını şimdi kim ödeyecek? AKP tabii ki faturayı vatandaşa çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu.

ÖZELLEŞTİRME VE ZAM PLANI İDDİASI

Yavuzyılmaz, özelleştirme planının nasıl işleyeceğine ilişkin iddialarını sıraladı. Yavuzyılmaz, "Peki nasıl? Devlete ait varlıkları hızla özelleştirerek! Önce, özelleştirmeyle kelepir şekilde köprü ve otoyolların işletmesi yandaş şirketlere devredilecek. Ardından özelleştirmelerin peşinatı, AKP'nin kendi yaptığı vurgunun Hazine'de açtığı deliğin kapatılmasında kullanılacak. Tabii ki delik yine kapanmayacak! Ancak vatandaşlarımız özelleşen otoyollarda 30 yıl boyunca yandaş şirketlerin insafına bırakılmış olacak. Araç geçiş ücretlerine zam üstüne zam yapılacak!" ifadelerini kullandı.

İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU ÖRNEĞİ VE YÜZDE 350 ZAM İDDİASI

Yavuzyılmaz, İzmir-Çeşme Otoyolu'nu örnek göstererek geçiş ücretlerindeki artış iddiasını dile getirdi. Yavuzyılmaz, "Örnek: Özelleştirme kapsamına alınan KGM İzmir-Çeşme Otoyolu, Güzergahı: İzmir-Çeşme Uzunluğu: 56 km. Geçiş ücreti: 53 TL. Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 350. Karayolları 2.Bölge'de, kamunun işlettiği, KGM İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,95 TL. Aynı karayolları bölgesinde bulunan, aynı uzunluktaki, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği; Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolu'nun araç geçiş ücreti kilometre başına 4,29 TL. Aradaki fark 3,5 kat." dedi. Yavuzyılmaz, "Sonuç: KGM İzmir-Çeşme Otoyolu özelleştirilirse şu anda 53 TL olan araç geçiş ücreti kademe kademe 240 TL'ye çıkacak. Bu da araç geçiş ücretlerine yüzde 350'ye kadar zam demek! Bunun adı, AKP'li siyasilerin ve bürokratların yaptığı fon vurgunu faturasını, devasa zamlarla vatandaşa ödetmektir! Bu özelleştirme, vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollarda, yandaş şirketlere soydurulmasıdır." ifadelerine yer verdi.