Deniz Yavuzyılmaz'dan çarpıcı fon iddiası: Tutuklananlar siyasi ayağı biliyor

YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuzyılmaz, soruşturma kapsamında yapılan tutuklamaların “AKP’nin bir göz boyaması” olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, tutuklanan kişilerin fon vurgununa dahil olduğunu iddia ettiği siyasi aktörleri bildiğini savunarak, bu kişilerin seçim sonrasına kadar cezaevinde tutulabileceğini iddia etti.

Fon vurgunu konusunda yapılan tutuklamalar, AKP’nin bir göz boyamasıdır!



AKP’nin planına göre;



Tutuklananlar, en fazla genel seçimlere kadar içeride tutulup, eğer seçimi AKP kazanırsa, genel seçimden hemen sonra serbest bırakılacaklardır.



Çünkü bu fon vurgununa dahil olan… — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) September 23, 2026

'AKP SEÇİMİ KAZANIRSA SERBEST BIRAKILACAKLAR'

Yavuzyılmaz, “AKP’nin planına göre; tutuklananlar, en fazla genel seçimlere kadar içeride tutulup, eğer seçimi AKP kazanırsa, genel seçimden hemen sonra serbest bırakılacaklardır” ifadelerini kullandı.

TUTUKLANANLAR SİYASİ AYAĞI BİLİYOR

Tutuklananların fon soruşturmasındaki “siyasi ayağı” bildiğini öne süren Yavuzyılmaz, bu nedenle kendilerini güvence altına aldıklarını savundu.

BÜROKRATLAR GİZLİ BİR ŞANTAJ ALTINDA

Yavuzyılmaz ayrıca, soruşturma kapsamındaki manipülasyon sürecinde hisse alıp sattığını öne sürdüğü bürokratların, bu kişilerin bildikleri nedeniyle “gizli bir şantaj” altında olduğunu iddia etti.

Yavuzyılmaz’ın sözleri şöyle oldu:

“Fon vurgunu konusunda yapılan tutuklamalar, AKP’nin bir göz boyamasıdır!

AKP’nin planına göre;

Tutuklananlar, en fazla genel seçimlere kadar içeride tutulup, eğer seçimi AKP kazanırsa, genel seçimden hemen sonra serbest bırakılacaklardır.

Çünkü bu fon vurgununa dahil olan siyasi ayağın kimler olduğunu, bu kişiler biliyor.

Tutuklananlar, fon vurgununa karışan siyasi ayağı bildikleri sürece de, kendilerini güvence altına almışlar demektir.

Manipülasyon sürecinde hisse alıp satan bürokratlar, onları bilenler tarafından ifşa edilebilecekleri için şu anda gizli bir şantaj altındalar.

Bu oyunu bozmak zorundayız!

O nedenle soruşturmanın selameti için⬇️

Tera şirketinin manipülatif kapalı fonunun oluşturulması ve halka arz edilmesinden bugüne kadar geçen süredeki izinleri veren ve görevde olan;

Tüm SPK üyeleri!

Ya istifa etmelidir ya da mevcut koşullarda görevden alınabilmeleri için derhal bir kanun değişikliği yapılmalıdır!

Ayrıca bu süreçte görevde olan;

Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank yönetim kurulu üyeleri derhal görevden alınmalıdır!

Soruşturma boyunca;

Bu üyeler, kamudaki diğer görevlerinden de el çektirilmelidir!

Bir gün değil, bir ay değil, tam beş yıl boyunca; bu devasa fon vurgunu süresince, tüm uyarılara rağmen uyuyan veya uyuyor numarası yapan;

Bu yönetim kurulu üyelerinin⬇️

HTS kayıtları incelenmelidir (Fon yöneticileriyle baz veriyor mu?)

Mal varlıkları tedbiren dondurulmalıdır.

Kendilerinin, eşlerinin, çocuklarının ve çevrelerinin hesap hareketleri incelenmelidir. Mal varlıklarında olağandışı artışlar var mı tespit edilmelidir.

Maaşlarıyla uyumsuz mal varlığı artışları varsa soruşturulmalıdır.

Görevi ihmal isnadıyla derhal bir iddianame hazırlanmalıdır.

Devletin itibarı, soruşturmanın selameti ve tüm mağdurların hakkını arayabilmesi için bu adımların atılması şarttır!”