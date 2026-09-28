Emekliler için son 2 gün: Hesaplarına 30 bin TL yatacak

Eylül ayının son günlerine girilmesiyle birlikte bankaların sunduğu cazip fırsatlardan yararlanmak isteyen milyonlarca emekli için başvuru maratonunda son 2 gün kaldı. Katılım şartlarını sağlayan emeklilere nakit ödemeler, ek ödüller ve referans bonuslarıyla birlikte toplamda 30.000 TL’ye ulaşan tutarı hesaplarında görebilecek.

EYLÜL AYI BİTMEDEN EMEKLİYE 30 BİN TL'YE VARAN NAKİT ÖDEME

Albaraka Türk Katılım Bankası, 01 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında maaşını bankaya getiren emekli müşterilerine 20.000 TL'ye varan nakit ödül kazanma imkanı sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen nakit ödeme baremlerinde; 9.999 TL’ye kadar aylık alanlara 8.300 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arasındakilere 13.300 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasındakilere 16.600 TL ve 20.000 TL ve üzerinde aylık alanlara ise doğrudan 20.000 TL peşin ödeme yapılıyor. Ödeme, ilk maaş alımını takip eden 3 iş günü içerisinde otomatik olarak hesaba aktarılıyor.

EMEKLİYE ÖZEL AVANTAJLAR

Sunulan nakit imkanlara ek olarak, 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler 1.400 TL ek nakit ödül kazanıyor. Ayrıca bankaya kazandırılan her bir yeni emekli yakını için 1.075 TL, toplamda ise 8.600 TL’ye varan referans ödülü veriliyor.

Tüm şartlar sağlandığında toplam kazanım 30.000 TL’ye ulaşırken; Albaraka Türk emekli müşterilerine ücretsiz EFT/FAST/Havale, kredi kartı aidat muafiyeti ve Yapı Kredi, PTT ile Albaraka ATM’lerinden günlük 20.000 TL’ye varan ücretsiz para çekme ayrıcalığı da sunuyor. Banka değişikliği işlemleri e-Devlet, SGK İl Müdürlükleri veya Albaraka Mobil ve şubeleri üzerinden kolayca yapılabiliyor.