Pasaportu folyoya sarmak çılgınlığı: Uzmanlar bu yöntem için ne diyor?
Sosyal medyada başlayan yeni akımda gezginler, dijital hırsızlık korkusuyla pasaportlarını alüminyum folyoya sarıyor. Uzmanlar verilerin uzaktan çalınma ihtimalini yorumladı:
Sosyal Medyada Yeni Trend: Folyolu Pasaportlar
Son aylarda TikTok, Reddit ve uluslararası seyahat forumlarında ilginç bir akım hızla yayılıyor. Birçok gezgin, seyahat ederken biyometrik pasaportlarını mutfakta kullanılan alüminyum folyolara sararak taşımaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bu yöntemin pasaportun içinde yer alan dijital çipteki verileri "siber hırsızlara" ve "kablosuz veri tarayıcılarına" karşı koruduğu iddia ediliyor.
İnsanlar Neden Pasaportlarını Folyoya Sarıyor?
Bu uygulamanın temelinde, günümüz biyometrik pasaportlarında (e-pasaport) bulunan RFID (Radyo Frekansı ile Kimlik Tanımlama) teknolojisine yönelik güvenlik endişeleri yatıyor. Gezginler, kalabalık havalimanlarında veya toplu taşımada kötü niyetli kişilerin taşınabilir gizli okuyucularla yanlarından geçerken pasaportlarındaki kişisel verileri "temassız" bir şekilde çalabileceğinden korkuyor. Alüminyum folyo ise iletken yapısı sayesinde radyo dalgalarını engelleyen doğaçlama bir Faraday kafesi görevi görerek bu sinyalleri kesmek amacıyla kullanılıyor.
Biyometrik Pasaport Çipinde Hangi Bilgiler Saklanıyor?
Modern pasaportların kapak veya veri sayfasında yer alan mikroçip, sınır geçişlerini hızlandırmak ve sahteciliği önlemek amacıyla kritik kişisel verileri barındırır. Almanya ve birçok AB ülkesi standartlarındaki e-pasaportlarda bu çip şu bilgileri içerir:
Ad, soyad, doğum yeri ve tarihi
Cinsiyet, boy ve göz rengi
Dijital vesikalık fotoğraf ve ikamet bilgileri
Pasaport düzenlenirken alınan iki adet dijital parmak izi
Gerçek Risk Nedir? Uzmanlar Ne Diyor?
Alman Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI) ve uluslararası siber güvenlik uzmanlarına göre, seyahat sırasında birinin bu verileri uzaktan gizlice okuma olasılığı son derece düşüktür.
Çok Kısa Menzil: Pasaportlardaki RFID çipleri aktif bir güç kaynağına sahip değildir; pasif çalışırlar. Veri okunabilmesi için okuyucu cihazın pasaporta birkaç santimetre kadar yaklaşması gerekir (tıpkı temassız kredi kartı ödemelerinde olduğu gibi).
Gelişmiş Şifreleme (BAC ve EAC): Pasaport çipleri düz metin yayını yapmaz. Okuma yapılabilmesi için önceden pasaportun altındaki optik kodun (MRZ) taranması veya özel şifreleme anahtarlarının çözülmesi gerekir. Yani sadece yanınızdan geçen biri verilerinizi doğrudan okuyamaz.
Folyolu Pasaportun Getirdiği Pratik Zorluklar ve Gizlilik Garantisi
Pasaportu folyoya sarmak teorik olarak radyo dalgalarını engellese de pratikte faydasından çok zahmet getirir. Sınır kontrol noktalarından, güvenlik aramalarından veya gümrük geçişlerinden her geçtiğinizde folyoyu çıkarmak, ardından tekrar sarmak oldukça pratik dışı bir durum yaratır ve görevlilerin şüphe duymasına yol açabilir.
Ayrıca biyometrik verilerin devlet kontrolünde kötüye kullanımıyla ilgili korkular da yersizdir. Örneğin Almanya Pasaport Yasası'na göre; pasaport oluşturulurken alınan parmak izi verileri merkezi bir devlet veri tabanında saklanmaz. Belge sahibine teslim edildikten sonra sistemdeki tüm parmak izi kayıtları geri dönülemez şekilde silinir. Bilgiler yalnızca pasaportun kendi çipinde kalır.
Haklı Bir Korku mu, Dijital Şehir Efsanesi mi?
Tüm teknik veriler ve güvenlik protokolleri incelendiğinde, pasaportları alüminyum folyoya sarmak gerçek bir güvenlik ihtiyacından ziyade, sosyal medyanın körüklediği dijital hırsızlık korkusuna karşı verilmiş psikolojik bir tepkidir. Özel RFID korumalı pasaport kılıfları piyasada satılsa da, standart bir kullanımda pasaportunuzun cebinizde veya çantanızda durması güvenlik açısından tamamen yeterlidir.