Pasaportu folyoya sarmak çılgınlığı: Uzmanlar bu yöntem için ne diyor?

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Biyometrik Pasaport Çipinde Hangi Bilgiler Saklanıyor?

Modern pasaportların kapak veya veri sayfasında yer alan mikroçip, sınır geçişlerini hızlandırmak ve sahteciliği önlemek amacıyla kritik kişisel verileri barındırır. Almanya ve birçok AB ülkesi standartlarındaki e-pasaportlarda bu çip şu bilgileri içerir:

Ad, soyad, doğum yeri ve tarihi

Cinsiyet, boy ve göz rengi

Dijital vesikalık fotoğraf ve ikamet bilgileri

Pasaport düzenlenirken alınan iki adet dijital parmak izi