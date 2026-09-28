Dursun Özbek'in planı ortaya çıktı: Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü! Osimhen neden gitti?

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Osimhen'in transfer maliyeti ne kadar? 150 milyon euro. 34 lig maçında sadece 19 maça çıkmış. Senin sakatlığın yok mu? Neden Nijerya'ya gidiyorsun? Burada insanlar sana sevgi gösteriyor, bağrına basıyor. Sen oraya gitmeyeceksin. İstanbul'da çalışacaksın. Asensio da öyle 20 maç var sadece. Lemina da 20-25'i tamamlayamıyor."