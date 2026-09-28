Dursun Özbek'in planı ortaya çıktı: Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü! Osimhen neden gitti?
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in golcü planı ortaya çıktı. Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü. Osimhen'e flaş sözler: Neden gitti?
Galatasaray'da ara transfer öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek'in golcü planı ortaya çıktı. Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü. Osimhen'e flaş sözler: Neden gitti?
Gazeteci Serhat Ulueren, üst üste gelen şampiyonluklara rağmen başkan Dursun Özbek'in neden eleştirildiğini açıkladı. Telegol'de konuşan Ulueren, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 4 sene şampiyon olmasına rağmen her ay Divan Kurulu'nda eleştiriler alıyor.
Bu genel kurul üyesinin ve taraftarın en doğal hakkıdır. İnsanlar artık Avrupa'da başarı bekliyor. 2000'den sonra taş üstüne taş koyulmadı. Harcanan korkunç paralar var. Boş yere Jelert, Frankowski, Cuesta, Singo gibi isimlere giden bonservisler var."
Victor Osimhen'in sakatlığına rağmen Nijerya'ya neden gittiği de sorgulanıyor. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'la ilgili TV8'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:
"Yunus Akgün'ün daha çok orta sahaya yardıma gelmesi gerekiyor. Hadi Barcelona maçında 10 numara oynat bakalım topu veriyorlar mı? Galatasaray'ın en başarılı olduğu maçlar Lemina, Torreira ve Sara'nın oynadığı maçlardır.
Osimhen'in transfer maliyeti ne kadar? 150 milyon euro. 34 lig maçında sadece 19 maça çıkmış. Senin sakatlığın yok mu? Neden Nijerya'ya gidiyorsun? Burada insanlar sana sevgi gösteriyor, bağrına basıyor. Sen oraya gitmeyeceksin. İstanbul'da çalışacaksın. Asensio da öyle 20 maç var sadece. Lemina da 20-25'i tamamlayamıyor."
Galatasaray, Beşiktaş'a 5-0 yenildikten sonra Osimhen'i getirmişti. Peşine başka transferler de geldi. Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi yine peşine transferler geldi. Ama bu kez öyle bir durum yok. Mayıs ayında zaten yorgun ve 4 senelik şampiyonluğun bıraktığı mental yorgunluğun üzerine çok iyi transferler yapılmadı. Leao hazır değil, Batrakov'u hoca ilk 11 oynatmıyor."
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ara transfer için golcü planı da ortaya çıktı. Zeki Uzundurukan Transfer TV Youtube kanalında Galatasaray'ın transfer etmek istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı. Uzundurukan, şöyle konuştu:
"Galatasaray önemli bir ismin peşinde. Şimdi açıklıyorum, Viktor Gyökeres. Gyökeres, Arsenal'a Sporting'ten bonuslar dahil 65 milyon euroya transfer olmuştu. O dönemde Galatasaray, Osimhen'i transfer ettiğinde hani Gyökeres bile pahalı bir santrfor olarak dikkat çekmişti. Galatasaray, 75 milyon euroya almıştı. Arsenal'da İsveçli golcü yeteri kadar süre alamıyor, o yüzden mutsuz. Bu sezon sadece iki lig maçında oynadı, 29 dakika forma giyebildi.
28 yaşında ve Arsenal'da mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor. İsveçli golcünün şu anda 4-5 takımla görüşme halinde olduğu söyleniyor. Bu takımlardan birinin de Galatasaray olduğu belirtiliyor.
Galatasaray'ın Gyökeres ile ilgili bir planı var. Uygun şartlar olursa, uygun maliyetlerde Galatasaray Ocak ayında Gyökeres'i transfer edebilir ama 4-5 kulüp daha Galatasaray'in peşinde. Aslında Sporting'in de oyuncuyu kiralama konusunda bir ilgisi var. Ancak Galatasaray'ın teklifinin satın alma opsiyonuyla kiralama olacak diye duydum."