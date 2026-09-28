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Halk TV Spor Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar

Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya: İlk 11 belli oldu. Montella'dan flaş karar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar - Fotoğraf: 1
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya: İlk 11 belli oldu. Montella'dan flaş karar.

Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar - Fotoğraf: 2
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Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.

Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar - Fotoğraf: 3
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A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. Türkiye grubtaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.

Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar - Fotoğraf: 4
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Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi gören ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün İtalya karşısında da forma giymesi beklenmiyor. Orkun, sakatlığı nedeniyle Fransa maçında da görev yapamamıştı.

Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar - Fotoğraf: 5
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Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. İtalyanlar, Mancini yönetimindeki ilk maçında sahasında Belçika'ya mağlup oldu. Mancini, ikinci maçına çıkacak.

Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar - Fotoğraf: 6
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A Milli Takımımız'ın muhtemel 11'i belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'e alma kararı verdi. Deniz Gül'ün yine yedek kulübesinde yer alacağı belirtildi.

Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar - Fotoğraf: 7
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Millilerimizin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar - Fotoğraf: 8
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Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Kerem, Barış Alper

Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar - Fotoğraf: 9
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İtalya Milli Takımı'nın beklenen 11'i de şu şekilde: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Doumbia, Cambiaghi, Esposito, Kean

Milli Takım Türkiye İtalya UEFA Montella
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