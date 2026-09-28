Halk TV Spor Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar

Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya: İlk 11 belli oldu. Montella'dan flaş karar.