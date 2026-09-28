Türkiye İtalya: İlk 11 belli oldu! Montella'dan flaş karar
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya: İlk 11 belli oldu. Montella'dan flaş karar.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya: İlk 11 belli oldu. Montella'dan flaş karar.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. Türkiye grubtaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi gören ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün İtalya karşısında da forma giymesi beklenmiyor. Orkun, sakatlığı nedeniyle Fransa maçında da görev yapamamıştı.
Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. İtalyanlar, Mancini yönetimindeki ilk maçında sahasında Belçika'ya mağlup oldu. Mancini, ikinci maçına çıkacak.
A Milli Takımımız'ın muhtemel 11'i belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'e alma kararı verdi. Deniz Gül'ün yine yedek kulübesinde yer alacağı belirtildi.
Millilerimizin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Kerem, Barış Alper
İtalya Milli Takımı'nın beklenen 11'i de şu şekilde: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Doumbia, Cambiaghi, Esposito, Kean