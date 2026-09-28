Son dakika | Ortaokulda silahlı öğrenci alarmı! Öğretmen ve veliler müdahale etti

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci, okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve veliler tarafından çocuğun elinden alınan tüfek, polise teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir kız öğrenci, pompalı tüfekle okula geldi.

ÖĞRETMEN VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

Öğrenciyi ve silahı fark eden öğretmenler ile veliler müdahale ederek tüfeği aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tüfeğe el koyarken, öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Ekipler, silahı teslim alırken okul çevresinde de güvenlik tedbirlerini artırdı. Olayın duyulmasının ardından veliler okula gelip çocukları hakkında bilgi almaya çalıştı. Polis ekipleri, tabancanın okula nasıl getirildiğine yönelik inceleme başlattı.

TÜFEĞİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından polis ekiplerince ele geçirilen pompalı tüfeğin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, ekipler tarafından muhafaza altına alınan tüfek yer aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

MANİSA'DA DA 11 ÖĞRENCİ YARALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda silahlı saldırı düzenlenmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencinin yaralandığını açıklamıştı. Sabah 08.00 sıralarında bir kişinin İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde etrafa ateş açtığı bildirilmişti. Konuya dair Manisa Valiliğinden yapılan ilk açıklamada "Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır" denilmişti. İlerleyen dakikalarda Manisa Valiliği, "Silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" açıklamasını yapmıştı. Saldırganın 15 yaşındaki H.O. olduğu belirtilmişti.