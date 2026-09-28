Son Dakika | Osmaniye'de lise bahçesinde öğretmene silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Merkez ilçesine bağlı Çardak Köyü'ndeki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde dehşet anları yaşandı. Okulda görev yapan öğretmen Mehmet Bilgili, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen yeğeni A.E.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan öğretmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.E.B., okul bahçesinde amcası olan öğretmen Mehmet Bilgili'ye ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Saldırganın okulun öğrencisi olmadığı belirlenirken, olay yerinde ağır yaralanan öğretmen sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Bilgili tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, zırhlı araca konularak jandarma komutanlığına götürüldü.

VALİ SERDENGEÇTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, saldırganın kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandığını belirtti.

Vali Serdengeçti'nin kamuoyuyla paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Öncelikle başımız sağ olsun. Saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti. Bilgisini az önce aldık. Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi’ndeyiz. Okulumuzda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz, yeğeni tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavisinin devam ettiğine ilişkin bilgiler mevcut. Öğretmenimizin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde de bilgilerimiz var. Ancak son dönemde aralarında bir husumet oluştuğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği değerlendiriliyor.

Adli süreç neticesinde olay aydınlatılacaktır. Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Aile ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz. Şüpheli, saldırının hemen ardından okulda görevli güvenlik korucumuz tarafından yakalandı. Burası aynı zamanda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunuyor. Olayda ruhsatsız tabanca kullanıldığı bilgisi mevcut. Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." (AA, DHA)