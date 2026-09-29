Merih Demiral affını istedi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcu Merih Demiral, alınan farklı yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

MERİH'TEN MİLLİ TAKIMA ÖZELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından konuşan Merih Demiral, ortaya koydukları performansın kendilerine yakışmadığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, alınan ağır yenilgi nedeniyle Türk halkından özür diledi.

Merih Demiral şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başka söylenecek bir şey yok”

TECRÜBELİ FUTBOLCUDAN NET MESAJ

Grupta kalan iki maça dikkat çeken Merih, bu karşılaşmalarda daha iyi bir görüntü ortaya koymak istediklerini belirtti. Milli futbolcu, yaşanan kötü tablonun sorumluluğunu da oyuncuların üstlendiğini vurguladı.

Merih açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda”

GÖZLER KALAN İKİ KARŞILAŞMADA

İtalya karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde kalan iki maçına odaklandı. Milliler, grupta yeniden çıkış yakalamak için sahaya çıkacak.