Milli Takım dağıldı: İtalya hezimeti tribünleri isyan ettirdi

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bursa'da oynanan mücadelede rakibine 4-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde İtalya'nın bulduğu gollerle geriye düşen milliler, ikinci yarının hemen başında Barış Alper Yılmaz'ın golüyle umutlandı. Ancak İtalya skoru yeniden açarak mücadeleyi 4-1 kazandı.

İTALYA İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, Türkiye savunmasına zor anlar yaşattı. İtalyan ekibi ilk yarıda bulduğu üç golle soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.

Milliler ikinci yarıya golle başladı. Barış Alper Yılmaz'ın 47. dakikadaki golüyle fark ikiye inerken, İtalya ilerleyen bölümde bir gol daha bularak karşılaşmayı 4-1'e getirdi.

BURSA'DA TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ

Karşılaşmanın farklı bir skora gitmesinin ardından Bursa tribünlerinde tansiyon yükseldi.

İtalya'nın ikinci ve üçüncü gollerinin ardından taraftarlar "Montella istifa" ve "TFF istifa" tezahüratları yaptı. Bazı milli futbolcular da tribünlerden gelen ıslıklarla protesto edildi.

HACIOSMANOĞLU'NA "VİLLA" TEPKİSİ

Tribünlerin protestolarında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hedef alındı.

Taraftarlar, daha önce gündeme gelen villa primi üzerinden "Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene" şeklinde tezahürat yaptı. Sosyal medya ve tribün kaynaklarında Hacıosmanoğlu'nun bu protestoların ardından tribünden ayrıldığına ilişkin paylaşımlar da yer aldı.

MAÇ ÖNCESİ ATMOSFER TAMAMEN FARKLIYDI

Bursa'da karşılaşma öncesinde ise milli takıma yoğun destek vardı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun tribünleri tamamen dolarken, taraftarlar ilk düdükten itibaren ay-yıldızlı ekibe destek veriyordu. Ancak İtalya'nın bulduğu gollerle birlikte tribünlerdeki atmosfer tamamen değişti.

MİLLİLER İKİNCİ MAÇTA DA PUANSIZ

Fransa karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından İtalya'ya da 4-1 mağlup olan Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçını da puansız tamamladı.

Ay-yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.