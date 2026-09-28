Hacıosmanoğlu istifa seslerine dayanamadı

Millilerimizin İtalya karşısında ilk yarıyı 3-0 yenik kapatmasının ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu tribünlerden gelen tepkilere dayanamadı ve stadı terk etti.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya karşısında kabus gibi bir ilk yarı geçirdi. İtalya'nın 9, 24 ve 26. dakikalarda bulduğu gollerle skorun 3-0'a gelmesinin ardından Atatürk Stadyumu'ndaki tribünlerde tansiyon bir anda yükseldi.

ÜST ÜSTE GELEN GOLLER TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

Karşılaşmanın ilk bölümünde İtalya'nın bulduğu goller, tribünlerde büyük tepkiye neden oldu. Özellikle ikinci ve üçüncü golün ardından protestoların dozu arttı.

Bursa'da tribünlerden “Montella istifa” ve “TFF istifa” tezahüratları yükseldi. Bazı milli futbolcular da tribünler tarafından ıslıklarla protesto edildi.

HACIOSMANOĞLU'NA “VİLLA” TEPKİSİ

Tribünlerin hedefindeki isimlerden biri de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Dünya Kupası sürecinde milli futbolculara verileceği açıklanan villa primine gönderme yapan taraftarlar, “Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene” şeklinde tezahürat yaptı.

Hacıosmanoğlu, haziran ayında yaptığı açıklamada FIFA'dan gelen 14 milyon dolarlık prime federasyonun 2 milyon dolar daha eklediğini ve elemelerde kadroya çağrılan futbolculara eşit şekilde dağıtıldığını söylemişti. Aynı açıklamasında futbolculara villa sözünü de yinelemişti.

HACIOSMANOĞLU STADI TERK ETTİ

İlk yarının 3-0'lık İtalya üstünlüğüyle tamamlanmasının ardından protestolar devam ederken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun stadyumdan ayrıldığı bildirildi.

TRİBÜNLERDEN MONTELLA'YA DA TEPKİ

İtalya karşısında alınan farklı skorun ardından teknik direktör Vincenzo Montella da tribünlerin tepkisinden nasibini aldı.

“Montella istifa” tezahüratlarının yanı sıra “TFF istifa” sesleri Bursa'daki stadyumda yankılandı. Karşılaşmanın başında milli takıma destek veren tribünler, skorun 3-0'a gelmesinin ardından protestoya yöneldi.

MİLLİLER İLK YARIDA ŞOKU YAŞADI

İtalya'nın ilk yarıda üç gol bulması, A Milli Takım'ın maçın ikinci bölümüne büyük bir skor dezavantajıyla çıkmasına neden oldu.

Milliler, karşılaşmanın ikinci yarısında hem skoru değiştirmek hem de tribünlerin tepkisini dindirmek için sahaya çıkacak.

Tribünler, İtalya'nın 2. ve 3. golünden sonra Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etmiş ve "İbrahim dışarı" sloganlarını atmıştı.