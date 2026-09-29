Montella'dan gece yarısından sonra istifa açıklaması: Şenol Güneş ve Fatih Terim iddiası

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"A Ligi'nde tam kadro bir şekilde mücadele etmek isterdim, futbolcularımızın sadece benim değil hepimizin desteğine ihtiyacı var. Barış'ın performansıyla alakalı Kerem'i de katmak istiyorum, ikisi de kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Benim elimde olsa bu kadar çok pozisyon dışında oynayan, fedakarlık yapan oyuncuya desteklerimi esirgemem, heykellerini bile dikesim geliyor. Herkesin milli takımımıza sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. 2019'dan bu yana milli takım kadrosunda, kendi takımında sürekli oynayan ve gol krallığında listeye girebilen Türk forvet yok."