Son Dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Hakemler Dosyası” soruşturması açıldığı öğrenildi. Dört ildeki eş zamanlı operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 'Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması kapsamında, bir mağdurun ifadesi üzerine ‘mobbing’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarına ilişkin soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltındaki görüntüsü. Sağlık kontrolünden geçirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin detayları açıkladı. Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulmasında, görevlendirilmesinde, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği iddiaları hakkında inceleme olduğunu bildirdi.

HAKEMİN GİRDİĞİ SINAV İLE OYNANMIŞ! BİLİRKİŞİ TESPİT ETTİ

Soruşturmanın başta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütüldüğü ardından dosyanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği öğrenildi.

Dosyada, bazı hakemlerin gerekçeli bir karar gösterilmeden klasman dışı bırakıldığı, bazı isimlere görev verilmediği veya sistematik biçimde devre dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Bazı hakemlere ayrıcalık tanındığı, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı iddia edildi.

Belgelerde, 2025 yılında Riva’da yapılan kural sınavına ilişkin iddialar da yer aldı. Sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği ileri sürüldü.

Dosyada ayrıca şüphelilere yöneltilen suç isnatları kişi bazında sıralandı. Ferhat Gündoğdu ve Sebahattin Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin hakkında sınav sorularıyla ilgili evrakta sahtecilik, Yunus Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme iddiaları bulunduğu belirtildi.

Ferdi Karadoruk hakkında ise derneğe üye olmayan hakem ve gözlemciler üzerinde baskı kurulduğu, ayrıca müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma iddialarının değerlendirildiği aktarıldı.

Alican Sağlar yönünden de telefon incelemelerinde hakem listelerinin belirlenmesine ilişkin WhatsApp yazışmalarına ulaşıldığı öne sürüldü.

Bilirkişi raporunda ise “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı”na ilişkin belge incelendi. Raporda, sınav belgesindeki yazılar ile sınava giren Ali Tuna’ya ait yazıların uyuşmadığı belirlendi. Tuna'ya ait olmayan yazılar üzerinden puanlama yapıldı.

MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerine istinaden gözaltına alınan tüm isimler şöyle:

İŞTE TÜM İSİMLER

1-Ferhat GÜNDOĞDU (MHK Başkanı)

2-Ferdi KARADORUK ( TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)

3-Ahmet ŞAHİN (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili)

4-Yunus YILDIRIM( TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi)

5- Sebahattin ŞAHİN (MHK Üyesi-TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

6-Alican SAĞLAR ( TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

7-Emre KOSİF (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon ile gözaltılar yapıldı. (DHA)

BAKAN GÜRLEK AÇIKLAMA YAPTI

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 üyenin gözaltına alınmasının ardından Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda operasyonun yapıldığını ifade etti.

Gürlek'in açıklaması şu şekilde oldu:

Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir.

Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.’nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir.

Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.