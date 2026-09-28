Ağabeyinin cenazesine katılacaktı: Yolda hayatını kaybetti

İstanbul’dan abisinin cenazesine katılmak üzere Bartın’a giden 46 yaşındaki Hüseyin Tekin , iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Feci kazada 6 kişi de yaralandı.

CENAZEYE GİDERKEN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca belde yolunda meydana geldi. Kozcağız yönünden Kumluca beldesine doğru seyir halinde 24 yaşındaki H.T. idaresindeki 74 ABJ 704 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 55 yaşındaki H.Ö. yönetimindeki 74 AD 009 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye derhal 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE TAKLA ATTI

Çarpışmanın etkisiyle takla atan 74 ABJ 704 plakalı otomobilde inceleme yapan sağlık ekipleri, araçta yolcu konumunda bulunan 46 yaşındaki Hüseyin Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki otomobilin sürücüleri H.T. ve H.Ö. ile araçlarda bulunan 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin Tekin'in cenazesi de otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna gönderildi.

ABABEYİNİN ACISINA GİDERKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Hüseyin Tekin'in, hayatını kaybeden ağabeyi Hasan Tekin'in cenaze törenine katılmak amacıyla ailesiyle birlikte İstanbul’dan Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine gelmekte olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)