Diyarbakır'da patates depremi: Kaymakam ve başsavcı koltuğundan oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla gönderilen tonlarca "patates", ilçede başlatılan soruşturmanın ardından bürokratik görev değişikliklerine uzanan bir süreci beraberinde getirdi. Soruşturma kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü M.İ. ile memur S.T. tutuklandı. Ardından Kaymakam Recep Hasar ile Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar görevden alındı.

Amida Haber'in aktardığına göre, Bismil SYDV tarafından önceki ay ilçeye bağlı 123 mahalledeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla tonlarca patates gönderildi. Ancak söz konusu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı yönündeki iddialar üzerine bazı mahalle muhtarları durumu yetkililere bildirdi.

Şikayetlerin ardından Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler sonucunda Bismil SYDV Müdürü M.İ. ile kurumda görevli memur S.T. tutuklandı.

KAYMAKAM İLE BAŞSAVCI KARŞI KARŞIYA GELDİ

Patates dağıtımına ilişkin soruşturma, ilerleyen süreçte ilçedeki iki önemli bürokratı da karşı karşıya getiren bir tartışmaya dönüştü.

İddialara göre, SYDV Müdürü M.İ.'nin tutuklanmasının ardından Bismil Kaymakamı Recep Hasar ile Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar arasında soruşturma süreci nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. İki tarafın karşılıklı suçlamalarda bulunduğu iddiaları üzerine konu İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın gündemine geldi.

KAYMAKAM GİRESUN'A, BAŞSAVCI DİYARBAKIR MERKEZE GÖNDERİLDİ

Sürecin ardından her iki bürokratın da görev yeri değiştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından Bismil Kaymakamı Recep Hasar'ın görev yeri değiştirilerek Giresun'a gönderildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı ise Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar'ın görev yerini Diyarbakır merkez olarak değiştirdi.

Öte yandan Bismil Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş'ın da komisyon başkanlığı görevinin iptal edildiği aktarıldı.