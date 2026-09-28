Bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'dan ilk açıklama! Yakalama kararı çıkarılmıştı, "Adresim belli" dedi

Fon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen Özata Denizcilik'in eski bağımsız yönetim kurulu üyesi İskender Balcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan Balcı, Karadağ'da olduğu iddialarını reddetti. Balcı, "Türkiye'deyim. İletişim kanallarım açık, adresim belli" dedi.

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin, Özata Denizcilik hisselerindeki satışlardan elde ettiği 2 milyar TL'nin üzerindeki kazancın ardından 4. dalga operasyon geldi. Operasyon kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyesi Mustafa Balcı'nun oğlu olan İskender Balcı hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi. Balcı'nın her yerde arandığı ve Karadağ'da olduğu ifade edildi.

Balcı, kamuoyuna yaptığı açıklamada Türkiye'de bulunduğunu belirterek, yurt dışına çıktığı yönündeki iddiaları reddetti. "Öncelikle bilinmesini isterim ki yurt dışında değil, Türkiye'deyim. İletişim kanallarım açık, adresim bellidir" diyen Balcı, yetkili makamların kendisine ulaşabileceğini ve herhangi bir çağrı yapılması halinde buna uyacağını söyledi.

Balcı, "Yetkili makamların tarafıma her an ulaşması mümkündür; herhangi bir çağrı yapıldığında da tereddütsüz icabet edeceğim açıktır" ifadelerini kullandı.

Özata Denizcilik'teki görevine ilişkin iddialara da yanıt veren Balcı, bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin şirketin günlük faaliyetlerini yürütme yetkisi vermediğini belirtti.

Yaklaşık üç yıl boyunca şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını aktaran Balcı, günlük ticari ve operasyonel faaliyetlerde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını savundu.

Balcı, "Bağımsız yönetim kurulu üyeliği icrai bir görev değildir. Şirketin günlük ticari veya operasyonel faaliyetlerini yürütme, yönetme ya da borsadaki pay işlemlerini gerçekleştirme yetkim ve görevim bulunmamaktadır" dedi.

"HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR HİSSE ALIM-SATIM İŞLEMİ YAPMADIM"

Borsa işlemlerine ilişkin iddiaları da reddeden Balcı, bugüne kadar herhangi bir yatırım hesabı dahi açmadığını belirtti.

Balcı, "Bugüne kadar hayatım boyunca hiçbir bankada yatırım hesabım dahi açılmamış, hiçbir hisse senedi alım-satım işlemi yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Özata Denizcilik hisselerine yönelik herhangi bir yatırım veya işlem gerçekleştirmediğini söyleyen Balcı, "Dolayısıyla söz konusu şirketin paylarına ilişkin de herhangi bir yatırımım veya işlemim kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

İSTİFA SÜRECİNİ ANLATTI

Balcı, şirketten ayrılma sürecine ilişkin de bilgi verdi. Yaklaşık üç yıl görev yaptığını ve bu dönemde yalnızca sembolik düzeyde huzur hakkı aldığını belirtti.

Basına yansıyan hisse satışının yönetim kurulu üyesi olduğu Özata Denizcilik tarafından gerçekleştirilmediğini savunan Balcı, işlemin şirketin sahibi konumundaki Özata Tersanecilik tarafından SPK onayıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Balcı, "Basına yansıyan pay satışı, Yönetim Kurulu üyesi olduğum Özata Denizcilik'in tasarrufunda olan bir işlem değildir" dedi.

Söz konusu satıştan işlem gerçekleştikten yaklaşık 15 gün sonra haberdar olduğunu belirten Balcı, hisse hareketlerini gördükten sonra yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı yönetim kuruluna ilettiğini söyledi.

Balcı, "Bilgi sahibi olduktan ve hisse hareketliliklerini gördükten sonra durumdan duyduğum derin rahatsızlığı Yönetim Kurulu nezdinde defaatle dile getirdim" ifadelerini kullandı.

"AĞUSTOS AYI BAŞINDA İSTİFA KARARIMI İLETTİM"

İstifa kararını da bu süreçte aldığını belirten Balcı, Ağustos ayının başında yönetim kuruluna sözlü olarak istifa kararını bildirdiğini, ay sonunda ise görevini resmen bıraktığını açıkladı.

Balcı, "Sürecin bu şekilde seyretmesinden duyduğum ilkesel rahatsızlık sebebiyle istifa kararımı Ağustos ayı başında Yönetim Kurulu'na sözlü olarak ilettim; Ağustos ayı sonu itibarıyla da görevimi tek taraflı olarak resmen sonlandırdım" dedi.