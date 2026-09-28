Bakan yardımcısının damadı aranıyor! Fon soruşturmasında 4. dalga

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin, Özata Denizcilik hisselerindeki satışlardan elde ettiği 2 milyar TL'nin üzerindeki kazancın ardından 4. dalga operasyon geldi. Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin eski bağımsız yönetim kurulu üyesi İskender Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin kendisini bulmak için çalışma yürüttüğü Balcı'nın 26 Eylül Cumartesi günü Karadağ'a gittiği öğrenildi.

BAKAN YARDIMCISI OSMAN ÇELİK'İN DAMADI

Soruşturma kapsamında aranan İskender Balcı'nın aile bağlantıları dikkat çekti. Balcı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı.

Balcı'nın babası Mustafa Balcı ise eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyesi.

İKİ KİŞİ DAHA YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü 4. dalga operasyonda firari iki kişi daha yakalandı.

Şüpheliler arasında Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring yetkilileri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun da bulunuyor.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven de gözaltına alındı.

ŞİRKETTEN SORUŞTURMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTİFA

Balcı'nın adı, hakkında verilen gözaltı kararının yanı sıra Özata Denizcilik'teki görevinden ayrılmasıyla da gündeme geldi.

Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre Balcı'nın istifa dilekçesi 28 Ağustos'ta şirkete ulaştı. Balcı, "kişisel nedenler" gerekçesiyle 31 Ağustos 2026 itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Balcı'nın şirket yönetiminden ayrılmasının, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmanın kamuoyuna yansımasından kısa süre önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerindeki satışları da kamuoyunun gündeminde bulunuyor. Söz konusu hisse satışlarıyla Kaya ve eşinin 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağladığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik'ten aldığı 63 milyon TL'lik hisseyi fon krizi patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını duyurmuştu.

Skandalın ardından Fatma Betül Sayan Kaya AKP'den istifa etti. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin malvarlığına da tedbir konuldu.