Fatma Betül Sayan'ın bırakmak istemediği makam: Yayımlamadığı istifa dilekçesini paylaştı

Türkiye fon skandalı ile sarsılmaya devam ediyor. Şirket yöneticileri ve dev holding patronları gözaltına alınırken yüz binlerce küçük yatırımcı mağdur oldu. Muhalefet 'asrın yolsuzluğu' dediği skandal sonrası tepkilerine devam ederken AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hakkında çıkan iddialar sonrası görevinden istifa etti.

YAYIMLAMADIĞI İSTİFA DİLEKÇESİNDE BIRAKMAK İSTEMEDİĞİ MAKAM

Nefes yazarı Aytunç Erkin, Fatma Betül Sayan'ın yazdığı ilk istifa dilekçesinde sadece MYK ve MKYK üyeliklerinden istifasını istediği, genel başkan yardımcılığı görevinden istifasının yer almadığı metni paylaştı.

"Telefonuma bir “af” metni geldi.

İmza yoktu.

Ama Fatma Betül Sayan Kaya’nın yazdığı belliydi.

Ben de sosyal medya hesabımdan “istifasını sundu” paylaşımı yaptım. Teyit edemediğim için de ardından sildim ama paylaşımım yayılmıştı.

Sonrasında saat 23.18’de Fatma Betül Sayan Kaya “affını istediğini” duyurdu. Ancak bana gelen metinle Kaya’nın metni arasında bazı farklılıklar vardı.

Bana gelen açıklamada şu cümleler vardı:

"… Makamlar ve görevler gelip geçicidir. Asıl olan milletimize hizmet etmek; mensubu olmaktan şeref duyduğumuz AK Parti’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz davamızın itibarını her türlü şahsi mülahazanın üzerinde tutmaktır.

"… Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum AK Parti MKYK, MYK görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızın takdirlerine arz etmiş bulunuyorum."

İKİNCİ METNE REVİZE YAPTI: TÜM GÖREVLERDEN AFFINI İSTEDİ

Erkin, kendisine ulaşan ancak Sayan'ın imzasının yer almadığı bu metinden sonra Fatma Betül Sayan'ın kendi hesabından paylaşılan metinde bu defa tüm üyeliklerden affını istediğini kaydetti.

"… Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."

İlk metinde, “AK Parti MKYK, MYK görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızın takdirlerine arz etmiş bulunuyorum” denildi.

İkinci metindeyse “Yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim” diye düzeltildi.