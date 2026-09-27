Fatma Betül Sayan'ı milyarder yapan şirketin sahibi AKP'li başkanın yardımcısı çıktı

YENİ Partili Gökhan Günaydın, Fatma Betül Sayan Kaya’nın hisse üzerinden milyarı aşkın para kazanmasının ardından yeni bir gelişmeyi daha duyurdu.

Günaydın, fon skandalı ile gündeme gelen Özata Denizcilik şirketinin sahibinin şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven’in geçmişte Tuzla Belediye Başkanlığı görevini yapan AKP’li Şadi Yazıcı'nın yardımcısı olduğunu duyurdu. Günaydın, Özdemir Ataseven'in Binali Yıldırım ile de yakın ilişkileri bulunduğunu ifade etti.

Fatma Betül Sayan Kaya, 'Özata Denizcilik' hisselerine 63 milyon TL yatırmış ve birkaç ayda bu hisseleri 1 milyar 340 milyon TL karşılığında satmıştı. Skandalın YENİ Parti tarafından duyurulmasının ardından Kaya, akşam saatlerinde istifa etmişti.

Kaya'nın hisselerini aldığı şirketin Yalova’da faaliyet gösteren bir tersanesi bulunduğu ve Borsa İstanbul’da ÖZATD koduyla işlem gördüğü biliniyor. KAP kayıtlarında şirketin merkez adresi Yalova Altınova olarak yer alıyor.

YENİ Partili Günaydın, Ataseven’in geçmişte AKP Tuzla ilçe teşkilatında görev yapan Şadi Yazıcı ile siyasi ve hukuki işler alanında birlikte çalıştığını açıkladı. Yazıcı, 2009-2024 yılları arasında Tuzla Belediye Başkanlığı yapmıştı.

BİNALİ YILDIRIM DETAYI

Günaydın ayrıca Ataseven’in dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile de yakın ilişkiler içerisinde olduğunu söyledi.

"Yerel siyasette dönemin Tuzla belediye başkanı ŞADİ YAZICI, genel siyasette dönemin Başbakanı BINALI YILDIRIM. Bu iki siyasetçi ile çok yakın olan ÖZDEMIR ATASEVEN, iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı dönemde Tuzla tersanesinde faaliyette bulunduktan sonra, işlerini Yalova’ya taşıyor. Burada özel tahsisle kendisine ait tersane kuruyor. Ancak ÖZATD’nin asıl vurgunu borsadan oluyor. "

HİSSELERİ 6 AYDA YÜZDE 1.289’A FIRLADI

Günaydın, Özata Denizcilik hisselerinin yüzde 96'sının 5 fon kontrolünde olduğunu ve son 6 ayda hisse senetleri değerinin yüzde 1289 artış kaydedip şirket değerinin 292 milyara ulaştığını söyledi.

"Hiçbir uzmanlık bilgisi olmayan, vicdan sahibi herkes Yalova'da kurulu orta sınıf bir tersanenin 6 ayda yüzde 1289 değerlenmesinin normal olmadığını bilir. Bu tersene uçak gemisi, yıldız gemisi üretmiyorsa bu mümkün değil."

"VATANDAŞIN GÖRDÜĞÜNÜ SPK NEDEN GÖR(E)MİYOR?"

Günaydın, vatandaşın gördüğünü SPK'nın göremediğini ya da görmediğini ifade edip şirketin arkasındaki politikacılara bakmanın gerektiğini ifade etti.

Günaydın'ın açıklaması şu şekilde oldu:

ASRIN SOYGUNUNU DEŞIFRE EDIYORUZ!

Fatma Betül Sayan Kaya, Özata Denizcilik’in 250 bin hissesini 163 milyona alarak 5 ayda 1.3 milyar TL soygun yapıyor.

Peki soygunun merkezinde yer alan şirket, Özata Denizcilik (ÖZATD) kimin: Özdemir Ataseven’in.

Şimdi de ÖZATD Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven’i tanıyalım: Yıllarca AKP Tuzla Belediye Başkanlığı yapan Şadi Yazıcı 2009 öncesinde AKP Tuzla ilçe Başkanı iken, onun siyasi ve hukuki işler birinci başkan yardımcısı olan, kısacası temelden AKP’li bir “uyanık yatırımcı”..

Ticarette hızla yükselmek için çalışmak yetmiyor, siyasetle bağları güçlü tutmak gerekiyor.

Bu çerçevede ÖZATD deyince iki

Siyasetçi akla geliyor: Yerel siyasette dönemin Tuzla belediye başkanı ŞADİ YAZICI, genel siyasette dönemin Başbakanı BINALI YILDIRIM.



Bu iki siyasetçi ile çok yakın olan ÖZDEMIR ATASEVEN, iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı dönemde Tuzla tersanesinde faaliyette bulunduktan sonra, işlerini Yalova’ya taşıyor. Burada özel tahsisle kendisine ait tersane kuruyor. Ancak ÖZATD’nin asıl vurgunu borsadan oluyor.

Özata Denizcilik'in fiili dolaşımdaki hisselerinin yüzde 96'sı 5 fonun kontrolünde. Son 6 ayda hisse senetlerindeki değer artışı yüzde 1.289’a fırladı, şirketin değeri 292 milyar liraya ulaştı.

Hiçbir uzmanlık bilgisi olmayan, vicdan sahibi herkes Yalova'da kurulu orta sınıf bir tersanenin 6 ayda yüzde 1289 değerlenmesinin normal olmadığını bilir.

Bu tersene uçak gemisi, yıldız gemisi üretmiyorsa bu mümkün değil.

Peki vatandaşın gördüğünü SPK neden gör(e)miyor?

Bunu anlamak için şirketin arkasındaki siyasilere, fon vurgunundan servet yapmaya koşan arsız politikacılara bakmak gerekir.

İpin ucunu çekiyoruz, takılanlar asrın soygununun gerçek fotoğrafını ortaya koyacak..