Özgür Özel'den Erdoğan'a kritik Fatma Betül Sayan Kaya sorusu

Balıkesir Karesi İlçe Başkanlığı ön seçimi öncesinde konuşan YENİ Parti lideri Özgür Özel, yönetim seçiminde yaptıkları 'üye oyları ile yönetim belirleme' sistemi hakkında konuşarak sözlerine başladı.

Türkiye'nin konuştuğu fon skandalından sonra AKP'li eski bakan ve Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası üzerine konuşan Özel, Erdoğan'a seslenerek "Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2 milyar ve eşinden 1.5 milyar lira olan bu parayı onlardan alacak mısın?" diye sordu.

"İKTİDARA MUHALEFET ETMEK YASAK"

Türkiye'nin devam eden sorunlarını sıralayan Özel, 'Her türlü yolsuzluk kol geziyor' dedi ve 'ancak iktidara muhalefet etmek yasak' ifadelerini kullandı. Son günlerde sosyal medya hesaplarına peş peşe getirilen erişim engellerine tepki gösteren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sadece eleştiren kullanıcıların da hesaplarının kapatıldığını öne sürdü.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ YÖNETİCİLERİNE TEPKİ

Özel , sosyal medya platformlarının yöneticilerine seslenip 'Siz gücünüzü tek adamdan değil, kullanıcılardan alıyorsunuz. Bu milletin karşısına dikilenlerin alnını karışlarız' dedi.

"Buradan o sosyal medya platformlarının yöneticilerine sesleniyorum. Geçtiğimiz haftadan itibaren tüm hukukçu arkadaşlarımız bu erişim engel ve yasaklarının hukuki zeminini, itirazını tartışıyorlar. Ancak geçmişte bu talepleri belli bir vadede, mahkeme kararı kesinleşene kadar beklemek varken şimdi 4 saat içinde hesap kapatanlara şunu söyleyelim: Türkiye sosyal medyanın çok kullanıldığı bir ülke. Siz gücünüzü bu ülkenin başındaki tek adamdan değil, bu milletin sizin platformlarınızı kullanmasından alıyorsunuz. Bu konuda milletin karşısına dikileni hep beraber alnını karışlayacağız. Şimdiden uyarıyorum."

"SOSYAL PATLAMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Özel, milyonların tarihin en yoksul dönemini yaşadığını ifade edip bundan en fazla emeklilerin etkilendiğini kaydetti. "Tarihin görülmüş en büyük vefasızlığı ile karşı karşıyalar" diyen Özel, sokakta gördükleri emeklilerin gözünde hayal kırıklıkları olduğunu söyleyip 'sosyal patlamanın eşiğindeyiz' dedi ve AYM önünde hayatına son veren emekli polisi andı.

"Sokaklarda, mitinglerde gördüğümüz emeklilerin gözünde öfke var, gözünde hayal kırıklığı var ve artık gözleri bir başka bakıyor. Bu soruna, bir büyük sosyal patlamanın eşiğindeyiz dediğimde kulak tıkamayanlar, kulak asmayanlar... Bu sefer Anayasa Mahkemesi önünde emekli bir polisin "para değil, para için değil ama saygı için" hayatına son verdiğini söyleyip, hepimizi kahreden bir şekilde maalesef beylik silahıyla kendi hayatını sonlandırmayı tercih etti."

ERDOĞAN'A: KENDİNE GÜVENİYORSAN HODRİ MEYDAN! ÇIK KARŞIMIZA

Boş yazar kasanın aylar boyunca televizyonda dönüp iktidarın değişmesine sebep olduğunu anımsatan Özel, o dönemdeki yoksulluğun bugünkünün yanından geçmediğini söyledi.

Erdoğan'ın o zaman Erbakan ve Ecevit'e yaşı üzerinden yaptığı eleştirileri hatırlatan Özel, Erdoğan'ın o dönem kendi yaşında olduğunu söyleyip 'Kendine güveniyorsan hodri meydan! Çık karşımıza kararı emekliler, emekçiler versin' dedi.

Özel, kendi iktidarlarında mahkeme, gelir, vergi ve sosyal adaleti kendi iktidarlarında sağlayacaklarını söyleyip fon skandalına değindi.

"Bu ülkede boş bir yazar kasanın Başbakanlığın önüne atılması aylarca televizyonlarda döndü. İktidarın değişmesine, o iktidardaki tüm partilerin baraj altı kalmasına ve bugünkü iktidarın %30'lu oylarla, %34'lük bir oyla tek başına iktidarı yakalamasına sebebiyet vermişti.

O günlerde yokluk yoksulluk, büyük bir deprem sonrası yaşananlar, yokluk ve yoksulluk vardı ama bugünkünün yanından bile geçmezdi. O gün ülkenin başbakanını sağlığıyla, yaşıyla en sert şekilde eleştiren, "ölünce mi bırakacaksın be adam" diyen Erdoğan'dı.

Kendini yetiştiren hocası Erbakan'a "yaş 70 iş bitmiş" diyen Erdoğan'dı. O gün benim yaşımdaydı, şimdi Erbakan'ın, Ecevit'in yaşını geçti. Biz kimseye yaşından dolayı saygısızlık yapmayız.

Biz 10. Yıl Nutku'ndaki gibi her yaştan gençlere saygı duyanlarız. Ancak artık tükenen, yorulan, yaşlanan ve bu ülkedeki kendisini geçmişte oy vermiş seçmenleri kahreden birisine çağrımız tektir.

Eğer şu kadar insan sevgisi, şu kadar vatan sevgisi, şu kadar artık bu zorlukları yaşayanlara saygın kaldıysa getir o sandığı geç karşımıza, bu millet bu iktidarı değiştirmek istiyor. Kendine güveniyorsan hodri meydan, çık karşımıza! Kararı emekliler versin, kararı emekçiler, kararı Balıkesir, kararı Türkiye versin."

"FİLANCA BAKAN DA BURADA, SARAY DA BURADA"

Milletin kredi kart borcunu ödemek için yatırım yaptığını, borsaya girdiğini söyleyip 'filanca bakan da burada, saray da burada' diye insanların kandırıldığını ve perişan edildiğini belirtti ve fon skandalını 'Asrın mali kumpası, dolandırıcılığı' diye tanımladı.

"Bugün ülkede borsada 7 milyon hesap var. Bu hesapların 3,5 milyonu 10.000 lira ve altında parası olan yatırımcılara ait. Yani millet ödeyemediği kredi kartını acaba kapatır mıyım umuduyla ya da bankada eriyen parasını ki enflasyon karşısında korumanın çaresi yok, ya da dövizde tutsa artmayan koruyamadığı parasını korurum umuduyla borsaya girmiş küçük yatırımcılar var.

Bilhassa bu iktidara yakın çevrelere veya kendilerinin oy aldıkları seçmenlerine kendi isimleriyle andıkları "falanca bakan da buradaymış, saraydan şunlar da oynuyormuş, bütün AK Partililer burada, şu fon var, bu fon var" diye özendirip, çok paralar kazanılıyor diye insanları çekip, sonra kendileri paralarını alıp kaçıp insanları perişan eden, 450.000 tekil yatırımcıyı, 2 milyon kişiyi mağdur eden asrın yolsuzluğuyla, asrın dolandırıcılığıyla, asrın mali kumpasıyla karşı karşıyayız."

15 maddelik kanun teklifini hazırladıklarını ve sunduklarını ifade eden Özel, milletin parasını çalanların ortaya çıkarılmasını ve mal varlıklarına el koyarak fona para yatıran herkesin derdini çözün çağrısını yaptıklarını ancak iktidarın kulak kapattığını söyledi.

"İlk günlerde söyledik, sorumlu bir dille, borsadaki felaketin daha da büyümemesi için dedik ki doğru işler yapın. Bir kanun teklifi çıkardık hazırladık 15 maddelik, gelin dedik meclisten çıkaralım.

Bu kanun teklifine göre kapalı dönemde bu fonu hızla yukarı götürmüş, sonra millete açmış, millete satmış, sonra oradan kaçıp milletin parasını çalmış olanları ortaya çıkarın, bunların mal varlıklarına el koyun, dünyaya kaçırdıkları parayı muhatap devletlerden geri isteyin ve fona para yatıran herkesi mağdur etmeden bu sorunu çözün.

Buna kulaklarını kapadılar, dediler ki "hiç merak etmeyin öyle olacak böyle olacak". İlk günler söyledim, "geçmiş dönem bakanlarınız var" dedim. Cevap verin, tık yok. "Mevcut kabineden bakanlar var" dedim. Cevap verin, yok. Bir bakanlığın en üstünde adalet dağıtan bakanlığın bürokrasisinin, üst düzey yöneticilerinin burada işlem yaptığı söyleniyor dedik, tık yok.

Dün parti sözcümüz ilkini açıkladı. Geçmiş dönem bakan, düne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, geçmişte İBB bursuyla büyüyen yani yurtdışına gidecek parası yok İstanbul Büyükşehir burs vermiş giden kişi, hesaba 63 milyon TL yatırmış, 2 milyar TL'den fazlasını çekmiş."

AKP'Lİ ESKİ BAKAN 240 DAİRE PARASI KAR ETTİ

Eski ve mevcut bakanların fonda işlem yaptığını söylediklerini ifade edip, fon skandalında adının geçmesinin ardından istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'dan bahseden Özel, Kaya'nın 240 daire parası kar ettiğini ve parayı da fondaki küçük yatırımcıların üzerinden aldıklarını söyledi.

"Bakın Nisan'da giriyor 63 milyon TL, Eylül ayında felaket yaşanmadan kapıyor kaçıyor, 2 milyar TL. Bakın 63 milyon, televizyonu başındaki vatandaşa söyleyeyim, 63 milyon koyduğu para şöyle bir paradır; örneğin 6 milyon liralık evden 10 ev parası koymuş, 5 ay sonra bunun 24 katını almış, 240 daire parası alıp kaçmış.

Peki aradaki para kimden? Aradaki para, çok kazandırıyormuş diye kandırdıkları, 3 bin lirasını, 5 bin lirasını, 10 bin lirasını bu fona yatırmış garibanlardan. Ağırlıklısı da kendilerine yakın seçmenlerden.

Faizden korkan, borsada helaldir diyerek ya da burada bütün AK Partinin üst düzeyleri burada diye söylentileri yayıp bu insanlara güven telkin edip paralarını alıp kaçtılar. Şimdi baskımızla, toplumun baskısıyla cumhurbaşkanına söyledim şimdilik görevinden çekiyorum."

ERDOĞAN'A SORDU: BU PARAYI ONLARDAN GERİ ALACAK MISIN?

Kaya'nın toplum baskısı ile istifa ettiğini söyleyen Özel, Erdoğan'a seslenip "Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2 milyar ve eşinden 1.5 milyar lira olan bu parayı onlardan alacak mısın?" diye sordu.

"Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2 milyar, kocasından 1,5 milyar, bu milletin parasını geri alacak mısın? Bütün bu milletin parasını çarpan AK Partililerin hesaplarına el koyacak mısın?

Mevcut kabinede fonda işlem yapan bakanı, işlem yaptıran isimleri tek tek belli çantacısı, adına daire alıp satan, para taşıyan, fona koyan, fondan çeken bakanı hazineden azledecek misin? Erdoğan, ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın!"

Özel, konuşmasını şu sözler ile sona erdirdi:





Adalet Bakanlığı bürokrasisinin, Saray'dakilerin, bütün üst düzey AK Partililerin bu fonda yaptıkları ortaya dökülmeden, milletin hakkı tahsil edilmeden, bunlar cezalandırılmadan bu Erdoğan iktidara devam ediyorsa bu soygunun baş sorumlusudur.

Yasaklar bunlarda, her gün sosyal medyadan hesap kapatıyorlar. Yoksulluk bunlarda, geçinemeyen emeklimiz Anayasa Mahkemesi önünde canına kıyıyor. Yolsuzluk bunlarda, milletin fondaki yatırımlarını kamu gücünü kullanarak, itibarlarını kullanarak, saadet zinciriyle, yerli ve milli diye diye yerli ve milli ponzi yaparak milleti dolandırıyorlar.

Her gün yeni yasakları getiren, emekliyi canına kıyacak kadar hayata küstüren, milletin bankasındaki parasına göz diken bu iktidarın siyasi ömrü sonlanmıştır. Bu iktidarın, AK Parti'nin kara düzeni bitecek, yeni partinin yeni, adil, şeffaf, bu ülkenin hak ettiği yeni düzenini hep birlikte kuracağız.

Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye, yepyeni bir siyasete ihtiyacı vardır. Yeni partinin iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden gidenlerin yeni partisinin iktidarına ihtiyacı vardır. Bu yolda hep beraber yürüyecek miyiz? Yürüyecek miyiz? Karesi'ye güveniyorum, Balıkesir'e güveniyorum, hepinize güveniyorum. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, Türkiye kazanacak..."