Fon skandalında vurguncuları bulmak 1 saatlik işmiş! Eski MASAK yetkilisi konuştu

Son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan ve yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon skandalında her dakika yeni bir gelişme yaşanırken her yeni bilgi skandalın boyutunun büyüklüğüne işaret ediyor.

Neler olduğu, sorumluları ve ihmaller merak edilirken önemli bir isimden değerlendirmeler geldi.

Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, fon skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

T24'ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Başak, siyaset, yargı ve bürokrasiden güçlü destek alınmadan bu vurgunun yapılamayacağına işaret etti.

10 AY ÖNCE GÜNDEMDEYDİ

Ramazan Başak, Tera Yatırım ve Emre Tezmen’le ilgili şüphelerini en az 10 ay önce kamuoyuna taşıdığını hatırlattı. Haziran 2025’te Vergi Denetim Kurulu’na, ardından CİMER üzerinden MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuran Başak, Ocak 2026’da ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kapsamlı bir dosya sundu.

Eski X hesabının erişime engellenmesinin ardından yeni hesabından bildiklerini aktarmayı ve sorular sormayı sürdüren Başak, kendisine yöneltilen baskılara rağmen doğruları anlatmayı ömrünü devlet hizmetine vermiş bir bürokrat olarak görev ve sorumluluk gördüğünü belirtti.

DİKKAT ÇEKEN İDDİALARI

Ramazan Başak, devlet kurumları nezdindeki girişimlerinin yanı sıra, devletin nasıl işlediğini çok iyi bildiği için bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşabileceğini düşündüğü bazı isimlerle irtibata geçtiğini söyledi.

AKP MKYK üyelerinden Fahrettin Yahşi ile Dr. Cemil Erten’e bildiklerini anlattığını söyleyen Başak, yine yanıt alamadığını da ekledi.

Uyarılarının konusu olan kişiler ifadeye çağrılmazken kendisi Emre Tezmen’in şikayetleri üzerine iki kez gözaltına alındığını anlatan Başak hakkında adli kontrol uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Bir kez de bir ay önce polis karakoluna ifadeye çağrılan Başak, bu kez gözaltına alınmadı. Bütün bunları yaşamış biri olarak Başak, Tera’nın 17 Eylül’de gelinen son aşamaya kadar “yargı tarafından korunduğunu” düşündüğünü dile getirdi.

SPK’nın 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermesinin ve soruşturmanın kapsamını genişletmesinin ardından mesele finans piyasalarının sınırlarını aştı.

Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının tartışmaya girmesi ve ardından istifa etmesi, uzun süredir kulislerde konuşulan siyasi bağlantılar meselesini gündemin merkezine taşıdı.

SORUŞTURMA 2021'DE BAŞLATILMALIYDI

Başak, soruşturmanın başlangıç tarihinin yanlış olduğunu savunarak savcılığın soruşturmaya 2024’ten değil, 2021’den başlaması gerektiği konusunda ısrarcı oldu.

Ona göre bugün görülen hikayenin ilk izleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın o tarihte hazırladığı bir iddianamede ve aynı yıl kurulan Tera’nın kapalı fonunda yer alıyor.

SİYASET, YARGI VE BÜROKRASİ VURGUSU

Ramazan Başak, T24'ten Cansu Çamlıbel’e yaptığı değerlendirmede şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bu yapı siyaset, yargı ve bürokrasiden çok güçlü seviyede destek görmeseydi sermaye piyasasında son 45 yılın en büyük tahribatı yaratılamazdı. Cumhurbaşkanının meselenin boyutlarını sonradan öğrendiğini düşünüyorum. SPK yönetiminin ve üyelerinin görevden affını istemesi lazım."

Başak ayrıca, "Fatma Betül Sayan Kaya’lar çok" derken bunu yüzde 99,9 tahminle söylediğini, ancak bürokrasi, siyaset ve yargı içinden bu yapıya çok güçlü destekler verilmeseydi bu büyüklükte bir tahribatın yaratılamayacağını ifade etti. SPK'nın istenmesi durumunda insider trading (bilgi suistimali) yapanları bir saat içinde ortaya dökebileceğini belirten Başak, mağdurların anaparalarının kurtarılması için bu adımların acilen atılması gerektiğini kaydetti.

"Bir fon içindeki hisselerin fiyatında üç dört yıl içinde 524 kat artış olması teknik olarak otomatikman “aklama” anlamına mı gelir? " sorusuna cevap veren Başak şunları kaydetti:

İSMİ AÇIKLANMAYAN 12 KİŞİ

"Çok kuvvetle muhtemel bir aklama mekanizmasına işaret ediyor. Çünkü kara para aklamanın bilinen yöntemlerinden biri, kaynağı yasa dışı paranın borsa kazancı olarak gösterilmesidir. Bir taraf kaybederken diğer taraf kazanır, kazanan taraf parayı borsadan elde edilmiş yasal bir kazanç gibi gösterebilir. Benzer şekilde paravan şirketler arasında gerçekte yapılmamış ticaret, fatura ve işlemler üzerinden para ticari kazanç gibi gösterilebilir. Bu fondaki 524 kat artışın da söz konusu paraların sistem içinde yasallaştırılmasında ve yapının büyütülmesinde kullanılmış olabileceğini düşünüyorum. Bu benim kişisel değerlendirmem. Elimizde 2021 tarihli iddianame, o dönemdeki para trafiği ve aynı yıl oluşturulan kapalı fon var. Bunların arasındaki bağlantının soruşturmayla ortaya çıkarılması gerekiyor. 12 kişinin isimleri kamuoyuna açıklanmadı. İlgili kamu kurumları biliyor; biz bilmiyoruz. Ancak tahminlerde bulunabiliyoruz."

"SPK BU 12 KİŞİYİ ZATEN BİLİYOR"

Gündeme oturan 12 kişinin adının savcılıkça SPK'ya gönderildiğini anımsatan Çamlıbel'e Başak şu yanıtı verdi:

"Gönderilmesine gerek yok. Böyle bir fonun kuruluşunda bu kişilerin isimleri zaten başlangıçtan itibaren SPK’ya bildirilir. MASAK’ın ayrıca isimleri göndermesine gerek yok. SPK bu isimleri biliyor ve savcılık da SPK’dan bunları zaten alabilir. MASAK’ın yaptığı başka bir şey. Bu kişiler hakkında mali analiz çalışması yapılır. İncelenmesi istenen kişi ve şirketlerin bütün parasal hareketleri ile mal varlığı dökümleri çıkarılır. Çok muhtemeldir ki bu 12 kişi hakkında da böyle bir mali analiz çalışması yapılmıştır. Gönderilen bilgiler isimlerden ziyade bu analizleri içeriyordur çünkü isimler zaten belli."