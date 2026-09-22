Kim bu gizemli 12 kişi? Fon krizinde bomba iddia: Borsada herkes ağlarken onlar sefasını sürdü

Geçtiğimiz hafta bir fonun ödemelerini gerçekleştirememesiyle alevlenen piyasa paniği, ekonomi yönetiminin aldığı likidite önlemleriyle kısmen kontrol altına alınmaya çalışılsa da 7 şirkete bağlı 131 fon hakkında tasfiye kararı alındı.

Yaşanan skandal ülke gündemine otururken, işin arka planı sık sık sorgulandı. Gündeme oturan en büyük iddialardan birisi de kapalı fonda olan ve yüz binlerce kişinin parası esir olurken kârına kâr katan 12 kişi.

KAPALI FONDA 4 YIL SAKLANAN 12 KİŞİ

Ekonomist Kerim Rota Halk TV ekranlarında bu konuya ilişkin şunları söyledi:

“2021 yılında kuruluyor, Temmuz 2025’e kadar kapalı fon olarak hayatına devam ediyor, yani içinde sadece 12 kişi var. Bunların kim olduğu bilinmiyor, bunların açıklanması lazım. 4.5 senelik süre içerisinde bu fonun değeri 524 kat artıyor. 1 milyon lira yatıran birinin parası 524 milyon lira oluyor. Sonra SPK’ya gidiyorlar, fonun vatanadaşa satılmasına izin alıyorlar.”

Bu arada milyonlarca küçük yatırımcının varlığı fonlarda kilitli kalırken, tasfiye sürecini yönetmek üzere Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası) ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Ziraat Bankası) görevlendirildi.

ÖZGÜR ÖZEL SORMUŞTU

Borsa vurgunundan siyasi bağlantılı isimlerin de sorumlu olabileceğine dair Yeni Parti lideri Özgür Özel 18 Eylül’de Bursa’da yaptığı konuşmada, halen yöneticileri gözaltında olan Tera Fon’un kapalı olduğu dönemde 948 kat değer kazandığını öne sürerek “O dönemde fonda kimlerin parası vardı, açıklayabiliyor musunuz?” diye sormuştu.

Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, Mesele Ekonomi adlı YouTube kanalındaki değerlendirmelerinde fon krizine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

PARALARIN NE KADARI ÖDENEBİLECEK?

Tasfiye sürecinde yatırımcılara paralarının ne kadarının geri ödeneceğinin belirsizliğini koruduğunu belirten Erdal Sağlam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak önümüzdeki dönemde fonlardan alacaklı olanların paralarının ne kadarını alabilecekleri, hisse senedi piyasalarının yarattığı maddi ve moral hasarın ne kadarının onarılabileceği, zaman içinde görülecek. Katılımevim, Birevim gibi fonlarla ilgili şirketlerdeki çıkan hasarın netleşmesi önemli. Çünkü bu şirketlerin bir kamu bankası olan Emlak Yatırım tarafından satın alınacağı söylendi. Dolayısıyla buradan kamuya doğrudan gelen yükün ne kadar olacağı, yani halka çıkacak doğrudan faturaya ne kadar ekleneceği, o zaman ortaya çıkacak."

KİM BU 12 KİŞİ?

Sürecin odağında yer alan ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) açılmadan önce yalnızca 12 kişinin elinde bulunan bir serbest fonun, bir yıl içerisinde yüzde 10.000 gibi rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak bir değer artışı kaydettiğini söyledi. Sağlam, yüksek enflasyon ortamında gelirini korumak isteyen geniş kitlelerin bu rekor artışa çekildiğini, ancak bu süreçte fonu uyararak eleştiren uzmanların ve gazetecilerin hedef alındığını ifade etti.

Fon üzerinden özellikle 12 kişinin büyük vurgun yaptığını ve bu isimlerin iktidara yakın kişiler olduklarının iddia edildiğini belirten Sağlam, şunları kaydetti:

“Özellikle bir fon var; içinde en yüksek hisse senedi olan bir fon. Bu fon, TEFAS’a açılmadan önceki bir yıl içerisinde %10.000 değer kazanmış. Böyle bir şeyin hiçbir izahı olamaz. Bu, göz göre göre yapılmış ve burada 12 kişi var. Bu 12 kişi çok önemli. Bir yıl içerisinde %10.000 değer kazandırılıyor ve buradan yola çıkılarak bu değerle TEFAS’a giriliyor. Ondan sonra çok sayıda insan bu fona çekiliyor. Çok sayıda insan bu fona nasıl çekiliyor? Bu 12 kişi için çeşitli dedikodular var. Bunların çoğunun siyasi iktidara yakın kişiler olduğundan söz ediliyor. Hangisi doğru bilmiyorum ama bunun mutlaka açıklanması lazım. Fonlardaki 900 milyarın yaklaşık 250-300 milyarı bu fondan kaynaklanıyor. Herkesin bildiği bir fon. Bu fonda bu kadar kar artışı olduğu zaman birileri uyardı… Çok kimse, özellikle yandaş medyada hiç kimse sesini çıkarmadı. Hatta yandaş medyacılar o fonun sahipleriyle görüntü verdiler. Kardeş akademisyenler de bunların içinde; her dönem kazananın yanında yer alan kişilerdir bunlar.”