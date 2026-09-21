Son Dakika | SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin kritik hamle: Süre uzatıldı

SPK tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda, 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Değişiklikte öngörülene göre tasfiye edileceğine yönelik duyuru yapılan fonların daha önce 3 ay olarak belirlenen azami tasfiye süresi 6 ay olarak değiştirildi. Geçen hafta alınan kararla Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'na yetki verilmiş ve 3 ay içinde tasfiyenin tamamlanması öngörülmüştü.

TASFİYE SÜRESİ 6 AYA YÜKSELTİLDİ

Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

17 EYLÜL'DEKİ YETKİLENDİRME

Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.

(AA)