Fatih Altaylı fon krizinde korkutan hesabı açıkladı: Koyduğu paranın yüzde 10’unu alan şanslı

SPK'nın talimatıyla 7 şirkete ait 131 fonda tüm işlemler durdurulurken, fonların tasfiyesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi. Üç ay içinde tamamlanması planlanan tasfiye sürecinde yatırımcıların paralarının ne kadarını geri alabileceği merak konusu olurken, gazeteci Fatih Altaylı dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

500 BİNDEN FAZLA YATIRIMCININ GÖZÜ TASFİYE SÜRECİNDE

Türkiye'nin gündemine oturan fon krizinde soruşturma ve tutuklamalar sürerken, fonlarda kilitli kalan yaklaşık 900 milyar liralık varlık ile 500 binin üzerinde yatırımcının durumu belirsizliğini koruyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, bankacılık sektörü kaynaklarından aldığı bilgileri aktardı. Altaylı, tasfiye sonunda toplam alacağının yüzde 10'unu alabilen yatırımcıların şanslı sayılabileceğini belirtti.

"TSUNAMİNİN ÖNÜNE BİR ENGEL KOYMAK GİBİ"

Altaylı, bankacılık sektöründen bir isimle yaptığı görüşmede, fonların bankalara devredilmesinin ardından nasıl bir süreç izlenebileceğini aktardı.

Altaylı'nın yazısında yer verdiği ifadeler şöyle:

"Peki, bundan sonra ne olur?

Yani Ziraat Bankası ve İş Bankası’na yüklenen alacaklar nasıl ödenir?

Dün, Türkiye’nin bankacılık duayeni bir isim ile birlikteydim.

O bana “Fatih, ne oluyor, nedir bu fon meselesi?” diye sordu.

Güldüm, ben de ona “Nedir bu fon meselesi?” diye sordum.İkimiz de bilmiyormuşuz gibi yaparak.

“Daha önce konuşmuştuk bunların bir yerde patlayacağını. Herkes de biliyordu zaten.” dedi.

Haklıydı. Herkes biliyordu.

“Bankalar ne yapacak, bu yükün altından nasıl çıkacak?” diye sordum bankacı dostuma.

“Aslında bu işin bankalara devri saçma ama toplumsal olarak sıkıntı çıkmasın diye böyle bir formülü makul bulmuş olmalılar. Tsunaminin önüne bir engel koymak gibi düşünebilirsin.” dedi ve sistemin nasıl yürüyebileceğini anlattı.

“Bankalar aldıkları fonların içindeki varlıklara bakarlar. Bunları şimdi oluşacak piyasa değeri üzerinden nakde çevirirler ve buna göre hak sahiplerine ödeme yapmaya başlarlar. Bunu panik havası geçince yavaş yavaş yapmalarına imkan tanınırsa yatırımcıların zararı daha az olur. Tabii kim gerçek yatırımcı, kim değil onu da belirlemek gibi bir dertleri olacak. Sorunu zamana yayarak çözeceklerdir. Doğrusu bu mudur emin değilim ama makul olan budur.”

“Yüzde 10’unu alan şanslı sayılır”

Fonlara para yatıran yatırımcıların tamamının parasını geri alıp alamayacağı sorusuna ise bankacılık sektöründen görüştüğü kişinin verdiği yanıtı aktaran Altaylı, tasfiye sürecinde devlet garantisinin bulunmadığına dikkat çekti.

Altaylı'nın yazısında yer alan ifadeler şöyle:

“Peki, buralara para yatıran herkes parasını geri alacak mı?

Bankacı dostumun yanıtı önemli.

“Gerçek küçük yatırımcıları bulup ayıklamakta ne kadar başarılı olunursa, hak sahiplerinin alacağı miktar o oranda kayıplarını telafi edici olur. Ancak burada bankalarda olduğu gibi bir devlet garantisi yok. Bu durumda satışlardan sonra kalan para dağıtılır. Koyduğu paranın yüzde 10’unu alan şanslı sayılır diyebilirim. Çünkü bankaların bu paraların tamamını geri ödemek gibi bir yükümlülüğü olmayacak. Bir tür tasfiye masası gibi hareket edecekler.”"