Nusret sektör değiştirdi: Yeni adresi belli oldu

Restoranlarıyla uluslararası alanda tanınan Nusret Gökçe, yatırımlarına gayrimenkul sektörünü de ekledi. Dünya genelinde “Salt Bae” olarak bilinen Nusret, İspanya’nın turizm merkezlerinden İbiza’da hayata geçirdiği lüks konut projesiyle gündeme geldi.

Uzun yıllardır gastronomi sektöründe farklı ülkelerde restoranlar açarak faaliyetlerini genişleten Nusret, bu kez İbiza’da geliştirdiği “The N Residences Ibiza” projesiyle gayrimenkul alanında yatırım yaptı. Projenin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

RESTORANLARDAN SONRA GAYRİMENKULE YÖNELDİ

Nusret Gökçe, kendine özgü “Salt Bae” hareketiyle dünya çapında tanınmasının ardından restoran yatırımlarını farklı ülkelere taşıdı. Gökçe’nin İbiza’daki yeni yatırımı ise gastronomi sektörünün dışına çıkarak gayrimenkul alanında gerçekleşti.

İspanya’nın önemli turizm noktalarından İbiza’da lüks konut projesi geliştiren Gökçe, böylece restoran işletmeciliğinin yanı sıra farklı bir yatırım alanına da yönelmiş oldu.

İBİZA'DA 51 LÜKS DAİRELİK PROJE

“The N Residences Ibiza” adıyla geliştirilen projede toplam 51 lüks daire bulunuyor. Konutların yanı sıra projede 4 restoran, yüzme havuzu ve yeraltı otoparkı da yer alıyor.

Modern mimari anlayışla tasarlanan ve farklı kullanım alanlarını bir arada bulunduran projenin inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindiği ifade ediliyor.

PROJE TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ

Nusret'in yıllar içinde oluşturduğu uluslararası yatırım ağı, Türkiye dışındaki farklı ülkelerde açtığı restoranlarla genişledi. İbiza’da hayata geçirilen “The N Residences Ibiza” projesiyle birlikte gayrimenkul de Gökçe’nin yatırım alanları arasına girdi.

51 lüks daire ile 4 restoranın yanı sıra yüzme havuzu ve yeraltı otoparkını da bünyesinde barındıran projenin tamamlanma aşamasına ulaşmasıyla Nusret, bu kez restoran yatırımlarından farklı olarak İspanya’daki gayrimenkul projesiyle gündeme geldi. (Nefes)