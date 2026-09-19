Ligde hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi: "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi

TFF 1. Lig'de hiç galibiyeti olmayan takıma yenildikleri karşılaşmadan sonra "Mağlubiyeti üzerime alıyorum. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Ligin 8. haftasında oynanan maçta Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Yakaladığımız bazı pozisyonları değerlendiremedik. Sonucunda mağlup olduk. Çok uzun bir maraton. Ben özellikle taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyorum. Bu takımı hazırlayan benim, hiç mazerete sığınmadan mağlubiyeti ben üzerime alıyorum. Hiç benim kitabımda öyle bir pes yok. Bugün de yine baktığımız zaman yüzde 68 topla oynadık ama sonucunda 90. dakika acımasız bir gol, hiç bize yakışmayan bir gol yedik. Bunu da konuşacağız oyuncularımızla, düzeltmeye gideceğiz. Oyunumuzdan vazgeçmeden, oyunun güzel tarafına, hakem konuşmadan, rakip konuşmadan yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Dediğim gibi Bandırmaspor inşallah sezon sonunda hak ettiği yerde olacak. Tekrar taraftarlarımızdan özür diliyorum. Levent hocayı ve Ümraniyespor'u tebrik ediyorum."

ÜMRANİYESPOR CEPHESİ

Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise, zor bir deplasmana geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarıda rakip yine ilk 15 dakika biraz baskı kurup şut çekti ama isabetli şut sayısında bile rakibi çok az seviyede tuttuk. Dakika 80 yanılmıyorsam yine ciddi bir pozisyon kaçırdık. Her hafta bir şanssızlığımız var. İyi oyunun karşılığını alamadığımız bir durumumuz vardı. Bu sefer şans bize de güldü. Son dakika attığımız golle de galip geldik. Oyuncularımızı gösterdiği mücadeleden dolayı da tebrik ediyoruz. Onlar bunu fazlasıyla hak ediyorlar. 8. haftadayız. Bu 8 haftada çok kötü oynadığımız bir maç, bir geçen haftaki Antalya maçının ikinci yarısı diyebiliriz. Onun haricinde bulunduğumuz yeri hak etmeyen bir futbolcu topluluğu. Bundan sonraki milli arayı da iyi değerlendirip inşallah çıkışımızı devam ettiririz." (AA)