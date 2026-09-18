CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından hareketlenen kurultay sürecinde kulislerde yarış için adı geçen 6 isim belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki butlan sürecinin ardından gözler yeni kurultay takvimine çevrildi. Konuyla ilgili ilk kıvılcım eski Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'dan geldi.

Adaylık niyetini kamuoyuna duyurmadan hemen önce butlancı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Atıcı, bu buluşmanın bir izin veya destek görüşmesi olmadığını öne sürdü.

Sözcü'nün haberine göre, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Çok yıprandınız, gemiyi güvenli bir limana teslim edeceğiniz kişi benim" sözleriyle dikkat çeken Atıcı, bu hamlesiyle yarışta ben de varım dedi. Kılıçdaroğlu'nun ise bu çıkışa karşılık, "Hayırlı olsun, çalışmak iyidir. Partiyi toparlamamız lazım" şeklinde yapıcı bir yanıt verdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı konusunda henüz net bir karar açıklamasa da yakın çevresinin ısrarcı olduğu biliniyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN 6 İSİM

Yaşanan bu hareketliliğin ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasını doğru bulmadığını belirten Erol, kulislerde genel başkanlık için kulaktan kulağa yayılan o 6 ismi kamuoyuyla paylaştı.

Genel başkanlık için adı geçen 6 isim şöyle...

1. Prof. Dr. Aytuğ Atıcı

2. Muharrem İnce

3. Engin Altay

4. Oğuz Kağan Salıcı

5. Ali Öztunç

6. Vahap Seçer

Erol, henüz hangi ismi destekleyeceği konusunda erken olduğunu ifade ederek, parti içindeki her üyenin adaylık hakkına saygı duyduklarını ve bu sürecin partinin dinamiklerini güçlendireceğini ifade etti.