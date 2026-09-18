Butlan CHP'sinde doping nedeniyle unvanı alınan başpehlivana görev! Spor Kurulu'na atandı
Butlan CHP'sinin Spor Kurulu Başkanlığı'na 2002 yılında Kırkpınar başpehlivanlığını kazandıktan sonra doping testi pozitif çıkan ve unvanı elinden alınan Savaş Yıldırım getirildi.
Butlan CHP'sinde Spor Kurulu Başkanlığı görevine getirilen isim tepki çekti. Unvanı elinden alınan eski Kırkpınar başpehlivanı Savaş Yıldırım'ın kurulun başına atandığı ortaya çıktı. Yıldırım'ın Kırkpınar geçmişinde doping nedeniyle geri alınan bir şampiyonluk bulunuyor.
Savaş Yıldırım, 2002 yılında düzenlenen 641. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Hasan Tuna ile karşılaştı. Rakibini uzatmada mağlup eden Yıldırım, başpehlivanlık unvanını kazandı.
Ancak müsabakaların ardından güreşçilerden alınan idrar örnekleri Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol Merkezi'nde incelendi. Yapılan testte Yıldırım'ın doping kullandığı tespit edildi.
Yıldırım'ın kas güçlendirici özelliğe sahip ve dopingli ilaçlar listesinde bulunan bir ilaç kullandığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı.
Doping sonucunun ardından Yıldırım'ın kazandığı başpehlivanlık unvanı elinden alındı. Dönemin Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan da altın kemerin finalde Yıldırım'a yenilen Hasan Tuna'ya verilmesi gerektiğini açıkladı.
Savaş Yıldırım'ın adı, butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ile polislerin CHP Genel Merkezi'ne düzenlediği baskın sırasında da gündeme gelmişti.
Yıldırım, butlan kararı sonrasında Genel Merkez önünde bariyerleri yıkan kişilerden biriydi.