Fon krizinin ortasında AKP, SPK'ya görevini hatırlattı

AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımdaki görselde Sermaye Piyasası Kurulu'nun tanımı, görevleri ve yetkileri yer aldı. Paylaşıma herhangi bir not düşmezden fon piyasasına yönelik soruştumalar esnasında gelen paylaşım dikkat çekti.

OPERASYONLARIN ORTASINDA GELDİ

Söz konusu paylaşım, sermaye piyasalarında olağanüstü hareketliliğin yaşandığı bir dönemde yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin TEFAS’ta işlem gören fonlarının işlem görmesini durdurmuştu. Kurul ayrıca bazı fonların tasfiye edilmesine karar vermişti.

İlk kararın ardından tasfiye kapsamına alınan fonların sayısı 131’e yükseldi. Tera Portföy’e ait fonların tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için İş Bankası görevlendirilirken, diğer altı portföy yönetim şirketine ait fonların tasfiyesi Ziraat Bankası’na verildi.

Başlangıçta üç ay olarak belirlenen tasfiye süresinde de değişikliğe gidildi. SPK’nın 21 Eylül tarihli düzenlemesiyle söz konusu süre altı aya çıkarıldı.

PAYLAŞILAN METİN

Paylaşımın görselinde yer alan metin şöyleydi:

"Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak ekonomik büyümeye kaynak yaratılmasını desteklemek, sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve istikrar içinde çalışmasını sağlamak ve yatırımcıların hak ile yararlarını korumak amacıyla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur.

Görevleri:

-Sermaye piyasalarının işleyişine, finansal araçlara ve bu piyasada faaliyet gösteren kurumlara yönelik temel kuralları (tebliğ ve yönetmelikleri) hazırlamakta ve yürürlüğe koymaktadır.

-Yatırımcıların doğru karar verebilmesi ve piyasada şeffaflığın sağlanması için şirketlerin kamuyu aydınlatma (finansal raporlama ve haber duyuruları) süreçlerini standartlara bağlamaktadır.

-Sermaye piyasalarında görev alacak profesyonellerin niteliklerini belirlemekte ve onlara yönelik lisanslama süreçlerini yürütmektedir.

Yetkileri:

-Sermaye Piyasası Kanunu'na ve belirlenen kurallara aykırı hareket eden kişi ve kurumlara idari para cezası uygulama, faaliyetlerini geçici olarak durdurma veya yetki belgelerini (lisanslarını) iptal etme yetkisine sahip bulunmaktadır.

-Piyasa fiyatlarını yapay olarak etkilemeye çalışan (manipülasyon) veya gizli şirket bilgileriyle haksız kazanç sağlayan (içeriden öğrenenlerin ticareti) şüpheliler hakkında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaktadır.

-Şirketlerin halka arz (borsaya açılma) veya borçlanma aracı (tahvil vb.) ihraç etme başvurularını inceleme, izahnamelerini onaylama veya şartları taşımayan talepleri reddetme yetkisini kullanmaktadır"