Son dakika | MASAK, yatırım fonlarındaki pay sahiplerinin bilgilerini savcılığa iletti

Fon skandalında yeni gelişme. MASAK fonların TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

117 YÖNETİCİNİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENDİ

Edinilen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı şekilde incelendi.

2 ANALİZ RAPORU HAZIRLANDI

İncelemeler sonucunda 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ayrıca söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütüldü. Bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

FONLARDAKİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İNCELENİYOR

MASAK'ın çalışmaları kapsamında, yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu veya fonların TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerde pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgiler de savcılık ve ilgili kurumlarla paylaşıldı.

Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemelerin sürdüğü bildirildi. Çalışmaların, finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesi amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

GÖZALTINDAKİ 21 KİŞİ ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA, AA)