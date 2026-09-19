Nafaka davasında emekli aylığı engel oldu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olan ve düzenli emekli maaşı bulunan kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay, tarafların gelir durumlarının birbirlerine yakın veya denk olmasını bozma gerekçesi gösterdi.

YEREL MAHKEME NAFAKA BAĞLANMASINA HÜKMETTİ

Dairenin kararına göre, İstanbul’da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılamayı yürüten Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların “evlilik birliğinin temelden sarsıldığı” gerekçesiyle boşanmalarına ve kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu. Boşanmasına karar verilen erkek ise yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

YARGITAY NAFAKA HÜKMÜNÜ BOZDU

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararını onadı; ancak kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmü bozdu.

AA'nın aktardığına göre dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu ifade edildi.

GELİR DURUMLARI ESAS ALINDI

Tarafların gelir durumlarına ilişkin yapılan tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.”