Nesli tükenen şah kartal İstanbul semalarında uçmaya hazırlanıyor: 3 arkadaşını geride bırakacak
İstanbul'da saçma ve kontrolsüz kentleşmeyle vurulan dört şah kartaldan üçü kanatlarını sonsuza dek kaybetti. Aylarca süren zorlu ameliyatların ardından hayata tutunan tek kartal ise vericiyle gökyüzüne uğurlanacak.
İstanbul'da ateşli silah saçmaları ve kontrolsüz kentleşme yüzünden yaralanan nesli tükenme tehlikesindeki dört şah kartaldan yalnızca biri gökyüzüne dönmeyi başardı.
Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesinde aylardır süren zorlu ameliyatların ardından üç kartalın uçuş kabiliyetini tamamen yitirdiği saptandı. Tedaviye olumlu yanıt veren tek kartalın ise hava şartlarının düzelmesiyle sırtına takılacak özel bir vericiyle doğal ortamına bırakılacağı duyuruldu.
Yaban hayatında açık arazilerin kudretli yırtıcısı sayılan şah kartallar, rüzgar türbinleri ve kaçak avcılar sebebiyle ağır kırıklarla kliniklere ulaştırılıyor. Hekimler kanat kemikleri parçalanan ya da binalara çarparak yaralanan canlıları yaşatmak adına kapsamlı bir seferberlik yürütüyor.
Fakültenin Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Emine İrem Deveci, kentteki yaralanma dinamiklerine dikkat çekti. Deveci, kartalların karşılaştığı tehlikeleri şu ifadelerle aktardı.
"Araç çarpmasını çok sık bunlarda görmüyoruz diğer türlere nazaran. Bazen tabii kötü koşullar etkisiyle binalara çarpabiliyorlar. Bazen sıkışabiliyorlar, şehirleşmenin biraz etkisi olabiliyor bunlarda. Çoğunlukla rüzgar gülleri de etkili olabiliyor."
Ateşli silahların canlılar üzerinde bıraktığı yıkıcı hasara değinen Emine İrem Deveci, tüfekle vurulan kuşların durumunu paylaştı. Deveci, "Saçma yaraları sık sık geliyor. Kanatları saçmayla kırılmış olan kartallarımız çok sık oluyor. Bunların tedavi süreçleri bizim için çok daha zorlu oluyor" ifadelerini kullandı.
Doğada yaralanan hayvanların uzun süre sonra fark edilmesi uzmanların erken müdahale şansını ciddi biçimde azaltıyor. Kliniğe ulaştırılan kartallara ilk aşamada yoğun serum ve ilaç desteği verilerek cerrahi operasyon planlaması yapılıyor.
Kritik ameliyatların ardından hayvanlara uzun bir rehabilitasyon takvimi uygulandığını belirten Emine İrem Deveci, klinikteki mesaiyi şu sözlerle anlattı.
"Öncelikle genel durumlarını toparlamamız gerekiyor. Çünkü bize geldiklerinde bu olay yaşandığı gibi fark edilip bulunmuyor maalesef bu hayvanlar, yaban hayatta yaşadıkları için. Bize geldiklerinde öncelikle genel durumlarını toparlıyoruz. Gerekli oluyorsa bandajlarını yapıyoruz. Serum tedavisi görüyorlar, ilaç tedavisi görüyorlar. Daha sonrasında operasyonunu planlıyoruz. Operasyon öncesi bazen hazırlık yapıyoruz. Operasyon sonrasında da postoperatif bakımları oluyor. Bu süreçte de rehabilite ediliyor. Aynı zamanda fizik tedavi görüyorlar."
Kuşların havada süzülmesini sağlayan hassas kemik dokusunun bozulması iyileşme sürecinde ağır bir engele dönüşüyor. Kırık bölgesinde oluşan kemik kütlesi kanatlara ekstra yük bindirdiği için hayvanın doğaya dönme şansı tamamen ortadan kalkıyor.
Kanat anatomisindeki hassas dengeye değinen Emine İrem Deveci, tek bir bireyin kaybının türün geleceğini sarstığını vurguladı. Deveci, "Kanat çok aerodinamik bir yapı ve kuşların uçabilmesi için bu kanat kemikleri çok özelleşmiş bir şekildeler. Biraz tıbbi bir durum. İçerisinde hava içeren, boş bir kemik aslında ve çok hassas oluyorlar dolayısıyla. Yaralanma sonucunda da birkaç parçaya ayrılabiliyor ve tedavi süreçleri çok zorlu oluyor. İyileşme döneminde içerisindeki boşluk dolduğunda, bu hava boşluğu yerine bir kemik olduğu için ağırlık yapıyor hayvana ve doğaya dönme ihtimali düşüyor. Doğaya dönememe durumlarında bir hayvanın doğadaki varlığını yok etmiş oluyoruz. Bu, otomatikman çiftleşecek bir hayvan eksikliği, yeni yavruların eksikliği ve neslinin giderek tehlike altına girmesi anlamına geliyor" dedi.
Uçma kabiliyetini yitiren üç şah kartal, fakülte personeli tarafından ömür boyu koruma altına alındı. Ekipler hayvanların stres düzeyini düşürmek ve onları hayatta tutmak adına özel bir beslenme programı uyguluyor.
Kartalların esaret altında üreyemediğine dikkat çeken Emine İrem Deveci, yürütülen bakımı anlattı. Deveci, "Biz burada ömürleri boyunca doğaya dönemeseler de bakıyoruz fakat burada üreme ihtimalleri yok maalesef. Bakımlarını sağlıyoruz, beslenmelerini sağlıyoruz, streslerini azaltmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Ameliyat edilen kartallardan sadece birinin rehabilitasyona olumlu yanıt verdiğini aktaran Emine İrem Deveci, geciken müdahalelerin bedelini anlattı. Deveci, genel durumu şu sözlerle özetledi.
"Keşke hepsi doğaya dönebilseydi fakat 4'ünden yalnızca bir tanesi şu anda doğaya dönebilecek durumda. 3 tanesinin kanat kırığı vardı. 3’ünün de operasyonlarını gerçekleştirdik. Sadece bir tanesi tam anlamıyla fizik tedavisi tamamlanıp doğaya dönebilecek hale geldi. Diğerlerinde maalesef hem vakalar çok geç kalınmış bir şekilde bize geldi hem de müdahale ederken de birçok komplikasyon gelişebiliyor geç kalınmış vakalarda. Dolayısıyla onların rehabilitasyon süreci, fizik tedavi süreci biraz daha sıkıntılı geçti ve doğaya dönme şansları artık yok. Çünkü uçuş performansları bizim istediğimiz düzeyde değil ve bu şekilde doğada hayatta kalamazlar"
Fizik tedavisi başarıyla tamamlanan şanslı kartalın hava şartları düzeldiğinde uydu vericisiyle salınması planlanıyor. Uzman hekimler gökyüzüne kanat çırpacak yırtıcının yaban hayatına uyum sürecini anbean takip altına alacak.
(AA)