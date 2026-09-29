Nesli tükenen şah kartal İstanbul semalarında uçmaya hazırlanıyor: 3 arkadaşını geride bırakacak

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Kanat anatomisindeki hassas dengeye değinen Emine İrem Deveci, tek bir bireyin kaybının türün geleceğini sarstığını vurguladı. Deveci, "Kanat çok aerodinamik bir yapı ve kuşların uçabilmesi için bu kanat kemikleri çok özelleşmiş bir şekildeler. Biraz tıbbi bir durum. İçerisinde hava içeren, boş bir kemik aslında ve çok hassas oluyorlar dolayısıyla. Yaralanma sonucunda da birkaç parçaya ayrılabiliyor ve tedavi süreçleri çok zorlu oluyor. İyileşme döneminde içerisindeki boşluk dolduğunda, bu hava boşluğu yerine bir kemik olduğu için ağırlık yapıyor hayvana ve doğaya dönme ihtimali düşüyor. Doğaya dönememe durumlarında bir hayvanın doğadaki varlığını yok etmiş oluyoruz. Bu, otomatikman çiftleşecek bir hayvan eksikliği, yeni yavruların eksikliği ve neslinin giderek tehlike altına girmesi anlamına geliyor" dedi.